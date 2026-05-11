Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısının ardından Ulaş Özgen başkanlığında toplanan ASAT

Genel Kurulu, 11 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda altyapı yatırımları, denetçi seçimleri ve su basıncı sorunları öne çıktı. İki yıl süreyle görev yapacak denetim kurulu üyelerinin belirlendiği oturumda, Bayram Ali Çeltik ve Ahmet Aydın asil üye seçildi. Yedek üyeliklere ise Yücel Yücesan ile Ulaş Özgen getirildi. Kurulda ayrıca kurumun faaliyet raporu okunarak meclis üyelerinin onayından geçti.

ALTYAPI VE SU MARKASI TARTIŞMASI

Toplantıda söz alan meclis üyesi Bahaddin Bayraktar, yüzde 51 seviyesindeki yatırım oranını olumlu bulduklarını ancak altyapı çalışmalarında daha fazla titizlik beklediklerini aktardı. Geçmişte tüketilen ASAT ambalajlı sularının yerini Davraz markasının aldığını hatırlatan Bayraktar, eski markaya dönüş olup olmayacağını ve günlük ortaya çıkan arıtma çamurunun akıbetini sordu.

12 KAT ÜZERİ BİNALARA HİDROFOR ŞARTI

Eleştirilere yanıt veren ASAT

Genel Müdürü Cengiz Gülebay'ın açıklamasına göre, şebekelerde zaman zaman basınç düşüklüğü yaşanıyor. Gülebay, normalde 2,2 atmosfer olması gereken su basıncını bazı durumlarda 4 seviyesine kadar çıkardıklarını belirterek, yönetmelik gereği 12 kat ve üzerindeki binalarda hidrofor kullanımının zorunlu olduğunu vurguladı. Antalya genelinde uygulanan bu kural, çok katlı yapılaşmanın yoğun olduğu Alanya'daki site ve apartman yönetimleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte yaşanabilecek olası su basıncı sorunlarına karşı, yüksek katlı binaların kendi hidrofor sistemlerini kurmaları büyük önem taşıyor.

GÜNLÜK 550 BİN METREKÜP ÇAMUR

Arıtma tesislerinden çıkan atıklara da değinen Gülebay, günde yaklaşık 550 bin metreküp arıtma çamuru oluştuğunu ve bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı tesislere gönderildiğini bildirdi. Oturumun sonunda konuşan MHP Grup Başkanı Selçuk Senirli ise su idarelerinin stratejik önemine dikkat çekerek, suyun siyasete alet edilmemesi gerektiğini ve kurumun tecrübesine güvendiklerini ifade etti.