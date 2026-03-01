Ortadoğu’yu adeta ateş çemberine çeviren ve Alanya’daki turizm ile ekonomi çevrelerinin de büyük bir endişeyle takip ettiği tarihi suikastın yankıları sürüyor. ABD ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konutunda hedef alınarak öldürülmesi, bölgedeki jeopolitik dengeleri altüst etti. Dünyanın kilitlendiği krizde en çok merak edilen tepki ise Rusya cephesinden geldi.

PUTİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Suikastın uluslararası kamuoyunda yarattığı depremin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekete geçti. Putin vakit kaybetmeden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taziye dileklerini ileten Rus lider, yaşanan tarihi kayıptan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

"KASITLI BİR SUÇ" ÇIKIŞI

Rusya Devlet Başkanı’nın ABD ve İsrail’e yönelik sarf ettiği sözler ise bölgesel gerilimi daha da tırmandıracak cinstendi. Hamaney'in doğrudan hedef alınmasını en sert dille kınayan Putin, bu eylemi "insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm standartlarını ihlal eden kasıtlı bir suç" olarak nitelendirdi. Bu sert çıkış, küresel kamplaşmanın yeni bir evreye gireceğinin en net sinyali oldu.

İRAN'DA HAYAT DURDU: 40 GÜN YAS

Öte yandan, Hamaney’in ölüm haberi İran resmi medyası tarafından da doğrulanırken, komşu ülkede adeta hayat durdu. Suikastın ardından İran yönetimi benzeri görülmemiş bir kararla tam 40 günlük ulusal yas ilan etti. Yas kararıyla birlikte ülke genelinde 7 günlük resmi tatil uygulamasına geçildi. Bölgedeki bu büyük sarsıntının, Akdeniz çanağındaki güvenlik algısına ve yaklaşan Alanya turizm sezonuna olası yansımaları ise şimdiden mercek altına alındı.