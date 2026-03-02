ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından gerilim üçüncü gününde daha da genişledi. Lübnan’dan İsrail’e roket atıldığı iddiaları savaşın bölgesel boyut kazandığını gösteriyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonların ardından bölgede tansiyon hızla yükseliyor. Çatışmalar üçüncü gününe girerken, Lübnan’dan İsrail’e roket atıldığı bildirildi. Böylece savaşın sadece iki ülke arasında kalmadığı, çevre ülkeleri de içine almaya başladığı görülüyor.

LÜBNAN’DA ACİL TOPLANTI

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Beyrut başta olmak üzere birçok noktaya yönelik saldırıların ardından kabineyi acil toplantıya çağırdı. Lübnan basınında yer alan bilgilere göre toplantıda gece yaşanan gelişmeler ve alınacak önlemler masaya yatırıldı.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını duyurdu.

GÜNEY KIBRIS’TA İNGİLTERE ÜSSÜNDE PATLAMA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırları içinde bulunan İngiltere’ye ait Akrotiri Hava Üssü’nde patlama meydana geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları patlamanın bir drondan kaynaklandığını açıkladı. Üste alarm sistemlerinin devreye girdiği ve önleme amaçlı uçakların havalandığı bildirildi.

KUVEYT VE BAHREYN HEDEFTE

İran’ın, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları kapsamında Kuveyt’te siren ve patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise Selman Sanayi Sitesi’nin hedef alındığını, saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

TAHRAN VE KEREC’TE PATLAMALAR

İran basını, sabahın erken saatlerinde Tahran ve Kerec başta olmak üzere birçok kentte şiddetli patlamalar yaşandığını aktardı.

İSRAİL’DEN TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim birimi için tahliye çağrısı yaptı. Aynı saatlerde Beyrut’ta önemli bir Hizbullah komutanının vurulduğu iddia edildi.

TRUMP’TAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada operasyonların süreceğini belirtti. Trump, şu ana kadar 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini söyledi ve “Daha fazla kayıp olabilir” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca operasyonun 4 hafta sürebileceğini dile getirdi.

KUDÜS’TE FÜZE İSABET ETTİ

Gece saatlerinde İran’dan ateşlenen bir füzenin Kudüs’te bir caddeye düştüğü, olayda 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Füzenin düştüğü noktada büyük bir çukur oluştuğu ve araçlarda hasar meydana geldiği bildirildi.