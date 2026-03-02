Bölgede tırmanan sıcak çatışma ve savaş iklimi, Türkiye’nin doğu sınırında hareketli saatlerin yaşanmasına neden oluyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında yolcu trafiğine yönelik radikal bir karar alındı. Günübirlik geçişlerin karşılıklı olarak tamamen durdurulduğu belirtilirken, bölgedeki gelişmeler Alanya gibi turizm ve dış ticaretle bağları güçlü olan merkezlerde de yakından takip ediliyor.

GÜMRÜK KAPILARINDA SIKI DENETİM VE KONTROL

Bakan Bolat, sınır hattındaki gümrük kapılarında ticari yük taşımacılığının henüz kesilmediğini ancak sürecin tamamen "kontrollü" bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Savaşın küresel etkilerinin gümrük sahalarına yansımasıyla birlikte, Türkiye tarafında personel takviyesi yapıldığı ve kontrol altyapısının güçlendirildiği öğrenildi. Alanya ekonomisini ve lojistik ağlarını da dolaylı yoldan etkileyebilecek bu stratejik kararların, güvenlik gerekçesiyle anlık olarak güncellendiği ifade edildi.

VATANDAŞLAR İÇİN DÖNÜŞ KORİDORU AÇIK

Alınan önlemler kapsamında yolcu geçişleri kısıtlansa da tahliye operasyonlarına benzer bir işleyiş devreye alındı. İran, kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkeye girişine izin verirken; Türkiye de kendi vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan Türkiye’ye giriş yapmasına müsaade ediyor. Ancak bu geçişlerin dışında kalan turistik veya ticari amaçlı günübirlik yolcu hareketliliği tamamen askıya alınmış durumda.

EYLEM PLANLARI GÜNCELLENDİ: TEYAKKUZ HALİ

Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan gümrük birimlerinin, sahadaki kapasiteyi artırmak adına eylem planlarını revize ettiği bildirildi. Bakan Bolat, tüm kamu kurumlarının koordinasyon içinde olduğunu ve sınır geçiş hizmetlerinin güvenli şekilde sürdürülmesi için tüm birimlerin teyakkuzda beklediğini kaydetti. Sınırdaki bu kriz yönetimi, bölgedeki istikrarın korunması ve ticaret akışının savaş şartlarından en az hasarla etkilenmesi hedefini taşıyor.