Gece yarısı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yer alan Akrotiri İngiliz Egemen Üssü'nde peş peşe şiddetli patlama sesleri yankılandı. Şüpheli bir insansız hava aracının (İHA) hedef aldığı üste adeta kırmızı alarm verildi ve savaş jetleri acil kodla havalanarak gökyüzünde devriyeye başladı.

ALANYA DA YAKINDAN İZLİYOR

Turizm sezonu öncesinde bölgedeki güvenlik dinamiklerini ve ticari rotaları doğrudan etkileyebilecek bu sıcak gelişme, coğrafi yakınlığı sebebiyle Alanya'da da endişeyle takip ediliyor. Çatışmaların Doğu Akdeniz'e sıçrama riski ve yerel ekonomiye olası yansımaları, bölge halkının ve kamuoyunun dikkatini Kıbrıs'taki bu kriz noktasına çevirdi.

İNGİLTERE VE RUM KESİMİNDEN DOĞRULAMA

İngiltere Savunma Bakanlığı, askeri üssün bir İHA saldırısına maruz kaldığını doğrulayarak personeli korumak adına anında karşılık verildiğini ve bölgedeki güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını duyurdu. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis ise olayın ardından yaptığı resmi açıklamada, saldırının İHA kaynaklı olduğunu ve üste sınırlı hasar meydana geldiğini bildirdi. Letymbiotis, İngiliz makamlarıyla tam koordinasyon halinde güvenlik protokollerinin derhal devreye sokulduğunu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile sürekli istişare yürüttüğünü kaydetti.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Kıbrıs'taki bu şok edici gelişmenin arka planında ise Ortadoğu'yu ateşe veren devasa savaş sarmalı yatıyor. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı yıkıcı askeri harekat zincirleme bir reaksiyon yarattı. İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği operasyonlara Tahran yönetimi; İsrail'in yanı sıra ABD'nin Katar, BAE ve Bahreyn'deki üslerini vurarak yanıt verdi. İran Kızılayı'nın son verilerine göre bombardımanlarda şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi de yaralandı. Savaşın alevleri şimdi Kıbrıs üzerinden Doğu Akdeniz sularını tehdit ediyor.