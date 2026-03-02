2025 yılı ücret gelirleri için beyan sınırları belli oldu. Bazı memur ve çalışanlar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacak.

2025 yılına ilişkin ücret gelirlerinde beyan sınırları netleşti. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, belirlenen tutarları aşan memur ve çalışanlar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olacak. Özellikle birden fazla işverenden maaş alan kamu görevlileri için kritik eşikler dikkat çekiyor.

TEK İŞVERENDEN MAAŞ ALANLAR İÇİN 4,3 MİLYON TL SINIRI

Tek bir işverenden ücret alan ve maaşları stopaj yoluyla vergilendirilen memurlar için 2025 yılı beyan sınırı 4.300.000 TL olarak belirlendi. Bu tutarın altında kalan ücret gelirleri için beyanname verilmeyecek.

Ayrıca başka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi gerekse dahi, tek işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretler bu beyannameye dahil edilmeyecek.

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN MAAŞ ALANLAR DİKKAT

Birden fazla işverenden ücret alan memurlar için durum farklı. Buna göre:

İkinci ve sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 330.000 TL’yi aşarsa,

aşarsa, Tüm işverenlerden alınan toplam ücret 4.300.000 TL’yi geçerse,

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Özellikle yıl içinde ek ders, yönetim kurulu üyeliği, danışmanlık gibi ek gelir elde eden kamu çalışanlarının bu sınırları dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.

VERGİLENDİRİLMEMİŞ ÜCRETLERDE ASGARİ ÜCRET KRİTERİ

1 Ocak 2022 sonrası için tevkif yoluyla vergilendirilmemiş ücret gelirlerinde de ayrı bir kriter uygulanıyor. Eğer bu gelirlerin yıllık matrahı, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmıyorsa beyan gerekmiyor.

Ancak aşması halinde gelirin tamamı beyan edilecek. Hesaplanan vergiden ise asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi indirimi düşülecek.

BEYAN SINIRI NASIL HESAPLANACAK?

Beyan sınırının aşılıp aşılmadığı hesaplanırken şu adımlar izleniyor:

Gayrisafi ücret tutarından kanundaki indirimler düşülüyor,

Ardından engellilik indirimi uygulanıyor,

Ortaya çıkan vergi matrahı beyan sınırı ile karşılaştırılıyor.

Yanlış hesaplama yapılması halinde eksik beyan nedeniyle cezai yaptırım riski bulunuyor.

KAMU GÖREVLİLERİNDE NAKİL DURUMU

Yıl içinde başka bir kamu kurumuna nakil olan personelin maaşı, tek işverenden alınmış kabul ediliyor. Ancak yönetim kurulu, denetim kurulu gibi ikinci görevlerden alınan ücretler ayrı işveren kapsamında değerlendiriliyor.

Bu nedenle özellikle birden fazla kamu kurumundan ödeme alan personelin gelir kalemlerini tek tek kontrol etmesi gerekiyor.

2025 yılı için belirlenen gelir vergisi beyan sınırları, memur ve çalışanların vergi yükümlülüklerini doğrudan etkiliyor. Sınırları aşanların zamanında beyanname vermemesi halinde vergi cezası ile karşılaşabileceği hatırlatılıyor.