Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor. Kuveyt’te ABD’ye ait F-15 tipi savaş uçağı düştü, pilot sağ kurtuldu. İran ise Bahreyn’deki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu.

ABD-İran-İsrail hattındaki çatışmalar üçüncü gününe girerken bölgeden art arda sıcak gelişmeler geliyor. Karşılıklı saldırılar sürerken Kuveyt’te ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonlarının ardından İran da bölgedeki ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor. Körfez hattında tansiyon her saat yükseliyor.

KUVEYT’TE ABD UÇAĞI DÜŞTÜ

Kuveyt’te ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının düştüğü açıklandı. İlk bilgilere göre pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtuldu. Uçağın “dost ateşi” sonucu düşmüş olabileceği iddia ediliyor.

Olayın ardından Kuveyt hava sahasında alarm seviyesinin yükseltildiği belirtiliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

BAHREYN’DEKİ ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI

İran, son saldırılarında Bahreyn’de bulunan ABD üssünü vurduğunu duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üs çevresinden yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.

Bahreyn’deki ABD askeri üssüne yönelik saldırı, Körfez ülkelerinde güvenlik endişelerini artırdı.

DUBAİ, DOHA VE ERBİL’DE PATLAMA SESLERİ

Son gelen bilgilere göre Dubai, Abu Dabi ve Doha’da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kuveyt’te ise sirenlerin çaldığı bildirildi.

Kuveyt devlet medyası, Salwa ve Hawally bölgelerine yaklaşan insansız hava araçlarının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İRAN MÜZAKEREYE KAPIYI KAPATTI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere iddialarını yalanladı. Laricani, ABD ile masaya oturmayacaklarını net bir dille ifade etti.

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği de bildirildi. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Bölgede karşılıklı misillemeler sürerken, Ortadoğu’da savaşın daha geniş bir alana yayılma ihtimali uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor.