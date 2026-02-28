İsrail-İran gerilimi sonrası altın fiyatları sert yükseldi. Ekonomist Selçuk Geçer, ons ve gram altın için kritik seviyeleri açıklarken “Pazartesiye dikkat” uyarısında bulundu.

Orta Doğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi, küresel piyasalarda dalgalanmayı hızlandırdı. Jeopolitik riskin artmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yükselirken, kripto para piyasasında ise sert düşüşler yaşandı.

Kapalıçarşı’da gram altın gün içinde yüzde 2’ye yaklaşan artış kaydetti. Bitcoin tarafında ise aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Piyasalardaki bu tabloyu değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, özellikle pazartesi günü açılacak küresel piyasaların seyrine işaret etti.

GRAM ALTIN 7 BİN 800 TL’Yİ AŞTI

Gram altın güne 7 bin 597 TL seviyesinde başladı. Gün içinde 200 TL’nin üzerinde artış göstererek 7 bin 821 TL bandına kadar yükseldi. Hafta sonu nedeniyle borsa ve döviz piyasaları kapalı olsa da, Kapalıçarşı’da fiyat hareketliliği sürdü.

Uzmanlara göre, jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Özellikle “savaş sonrası gram altın ne olur 2026” sorusu yatırımcıların en çok aradığı başlıklar arasında yer alıyor.

ONS ALTINDA 5.500 DOLAR KRİTİK EŞİK

Selçuk Geçer, ons altın tarafında 5 bin 500 dolar seviyesini teknik açıdan kritik bir eşik olarak değerlendirdi. Bu seviyenin aşılması halinde ons altında 7 bin dolar senaryosunun gündeme gelebileceğini belirtti.

Geçer, “Ons altının 7 bin dolara çıkması durumunda gram altın tarafında 10 bin TL seviyeleri konuşulabilir” dedi.

Bu senaryo, özellikle 2026 gram altın fiyat tahmini ve savaş ortamında altın yükselir mi sorularını gündeme taşıdı.

BITCOIN VE GÜMÜŞTE BEKLENTİ FARKLI

Bitcoin 65 bin dolar seviyesinden yaklaşık 2 bin dolar gerileyerek 63 bin 633 dolar bandına indi. Geçer, kripto para piyasasında satış baskısının artabileceğini ifade etti.

Gümüş tarafında ise daha sınırlı bir hareket öngörülüyor. Güvenli liman tercihlerinin daha çok altın üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

FED FAİZ İNDİRİR Mİ?

Selçuk Geçer’e göre, mevcut koşullarda FED faiz indirimi ihtimali zayıflamış durumda. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ya da Hürmüz Boğazı’nda olası bir kriz halinde 150 dolar senaryosu, küresel enflasyon riskini artırabilir.

Türkiye tarafında ise mevcut yüksek faiz ortamı nedeniyle kısa vadede bir indirim beklentisinin zayıf olduğu ifade ediliyor.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.