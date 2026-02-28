Carrier bünyesindeki Viessmann Climate Solutions, Avrupa’daki talep daralmasını gerekçe göstererek Manisa üretim tesisini kapatacağını duyurdu. Yaklaşık 150 çalışan süreçten etkilenecek.

ABD merkezli Carrier grubuna bağlı Alman kökenli Viessmann Climate Solutions, Türkiye’deki üretim yapılanmasını sonlandırma kararı aldı. Şirketin Manisa’daki üretim tesisi faaliyetlerini durduracak. Kararın arkasında ise Avrupa pazarındaki talep değişimi ve kapasite fazlası gösteriliyor.

AVRUPA’DAKİ TALEP DÜŞÜŞÜ STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİ

Alman basınında yer alan haberlere göre şirket, özellikle duvar tipi gazlı ısıtma kazanlarına (kombi) yönelik talepte son 24 ayda yaşanan sert düşüş nedeniyle üretim stratejisini yeniden yapılandırıyor. Viessmann Basın Sözcüsü Vanessa Ante, Avrupa’daki konut tipi gazlı kazan pazarında “benzeri görülmemiş bir daralma” yaşandığını belirterek, bu durumun sektörde yapısal kapasite fazlası oluşturduğunu ifade etti.

Şirket yönetimi, rekabet gücünü korumak adına üretimi Almanya’daki ana merkezde toplama kararı aldı. Böylece Avrupa operasyonlarının tek üretim üssü Almanya olacak.

MANİSA’DA 150 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

2013 yılının Eylül ayında 15 milyon Euro’yu aşan yatırımla faaliyete geçen Manisa fabrikasının kapanmasından yaklaşık 150 çalışanın etkileneceği belirtiliyor. Şirket, sürecin sosyal açıdan duyarlı şekilde yürütüleceğini açıkladı.

Açıklamada; Türk iş hukukuna uygun biçimde kıdem ve ihbar tazminatlarının eksiksiz ödeneceği, çalışanlara kariyer desteği sağlanacağı ve mümkün olması halinde diğer tesislerde değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

TÜRKİYE’DE SATIŞ AĞI DEVAM EDECEK

Üretim faaliyetleri duracak olsa da şirketin Türkiye’deki satış ve servis organizasyonunun devam edeceği bildirildi. Yani Viessmann markası Türkiye pazarından tamamen çekilmeyecek.

Son dönemde Avrupa’da enerji dönüşümü, ısı pompası sistemlerine geçiş ve gazlı kazanlara yönelik regülasyon baskısı gibi unsurlar, geleneksel kombi üreticilerini doğrudan etkiliyor. Avrupa’da gazlı kombi talebindeki düşüş nedeniyle Türkiye’de fabrika kapatma kararı, sektörün dönüşüm sürecinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Özellikle ihracat odaklı çalışan üretim tesisleri için Avrupa pazarındaki daralma, maliyet ve kapasite planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu gelişme, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer ısıtma ve iklimlendirme firmaları açısından da yakından izlenecek bir süreç olarak öne çıkıyor.