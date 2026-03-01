Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da binlerce dar gelirli vatandaşın ev sahibi olma umuduyla başvurduğu 500 bin sosyal konut projesinde büyük bir iade krizi patlak verdi. Kurada isimleri çıkmayan ve yatırdıkları 5 bin liralık teminatı geri almak isteyen vatandaşlar muhatap bulamıyor. Bekleyiş uzarken, iade sürecindeki sistemsel kördüğüm ülke çapında ve yerelde devasa bir şikayet dalgasına dönüştü.

ŞİKAYET PATLAMASI RAKAMLARA YANSIDI

Birgün gazetesinde yer alan ve Şikayetvar verilerine dayandırılan detaylara göre, mağduriyetin boyutu resmi kayıtlara da yansıdı. TOKİ’ye yönelik para iadesi şikayetleri 2025 yılına göre tam yüzde 213 oranında fırlayarak 736'ya ulaştı. Krizin en sıcak hissedildiği 16 Şubat haftasında ise şikayet artışı yüzde 79'u bulurken, sadece yedi gün içinde 192 yeni mağduriyet dosyası açıldı.

MİLYONLARCA KİŞİ PARASINA KAVUŞAMIYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak lanse edilen projeye toplamda 8 milyon 840 bin kişi başvurmuş, bunlardan 5 milyon 242 bininin talebi kriterlere uyduğu için geçerli sayılmıştı. Gelinen son noktada kura dışı kalan yaklaşık 3 milyon 242 bin vatandaş, sistemde rehin kalan 5 bin liralarına kavuşacağı günü bekliyor. 29 Aralık tarihinde başlayan çekilişler birçok şehirde sonlanmasına rağmen, aradan geçen haftalara inat iade takviminin bir türlü işletilmemesi öfkeyi büyütüyor.

SİSTEMDE VAR BANKADA YOK: PARALAR NEREDE?

İade sürecinin odağındaki Emlak Katılım ve Halkbank ise krizde en çok eleştirilen kurumların başında geliyor. Alanya’daki mağdurların da sıklıkla karşılaştığı açmaza göre; e-Devlet platformunda iade işlemi "tamamlandı" olarak görünmesine rağmen, vatandaşlar banka hesaplarında parayı göremiyor. Cihazlardan veya mobil bankacılıktan parasını çekmek isteyenler "başvuru bulunamadı" hatasıyla yüzleşerek eli boş dönüyor.

AYLAR SÜREN ÇARESİZLİK VE BELİRSİZLİK

Şikayet platformlarına yansıyan isyan dolu mesajlar, sürecin ne kadar uzadığını da kanıtlıyor. Vatandaşların bazıları iki haftadır, bir kısmı ise 1,5 ile 2 aya varan süredir paralarına ulaşamadıklarını ifade ediyor. Çöken sistemler, yanıt vermeyen çağrı merkezleri ve yetkililerden gelen net bir açıklamanın olmayışı tepkileri çığ gibi büyütüyor. Dar gelirlilere barınma umudu sunma hedefiyle yola çıkan tarihi proje, "Ev de yok, para da" isyanıyla yeni bir sosyal çıkmaza dönüşmüş durumda. TOKİ'nin bu giderek büyüyen iade düğümünü ne zaman çözeceği ise belirsizliğini koruyor.