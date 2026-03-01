Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, Alanya’daki okullarda eğitim gören binlerce öğrenci ve veli için büyük bir müjdeyi beraberinde getirdi. Milyonların merakla beklediği ikinci ara tatil tarihlerinin Ramazan Bayramı ile kesişmesi, ortaya kesintisiz 9 günlük dev bir tatil çıkardı. Özellikle iç turizmde ve yerel ekonomide hareketlilik bekleyen Alanya sektörü için de bu uzun mola dikkat çeken bir fırsat barındırıyor.

DERS ZİLİ 9 GÜNLÜĞÜNE SUSACAK

Takvime göre, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte Alanya'da ve tüm yurtta öğrenciler için uzun bir dinlenme süreci resmen başlayacak. 16 Mart 2026 Pazartesi günü start alacak olan ikinci ara tatil periyodu, 20 Mart 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Hafta sonları da sürece dahil edildiğinde öğrencilere tam 9 günlük bir nefes alma imkanı sunan takvimin ardından, okullara dönüş tarihi 23 Mart 2026 Pazartesi olarak belirlendi.

BAYRAM VE TATİL AYNI TAKVİMDE

Tatilin 9 güne uzamasını sağlayan en kritik detay ise 2026 yılındaki Ramazan Bayramı'nın doğrudan ara tatil haftasıyla bütünleşmesi oldu. Resmi takvime göre 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek olan bayram arifesinin hemen ertesi günü, 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanacak. Hafta sonuna rastlayan 21 ve 22 Mart tarihlerindeki bayramın 2. ve 3. günleri de eklenince, öğrenciler çifte tatil sevinci yaşamış olacak.

BAKAN TEKİN'DEN TARTIŞMALARA SON NOKTA

Kamuoyunda bir süredir dillendirilen "ara tatiller kaldırılacak" iddialarına ise Bakanlık cephesinden net bir yalanlama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut sistemin devam edeceğini vurgulayarak, "Okulların açılışını ötelemiyoruz, tatili azaltmıyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri takvimimizi etkilerse gerekli düzenlemeyi yaparız" sözleriyle tartışmalara nokta koydu. Diğer yandan MEB takviminde yaz tatili için beklenen büyük kapanışın ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşeceği kesinleşti.