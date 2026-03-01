Ortadoğu'yu ateş çemberine çeviren gerilim, Alanya'nın burnunun dibine kadar ulaştı. ABD ve İsrail'in hamlelerine karşı büyük çaplı bir misilleme başlatan İran ordusu, namlularını Akdeniz'e çevirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) konumlanan İngiliz ve Amerikan üsleri sarsıcı füze saldırılarının son durağı oldu. Alanya kıyılarından da endişeyle takip edilen bu sıcak gelişme ile İran füzeleri ilk kez doğrudan Avrupa Birliği sınırlarının içine nüfuz etmiş oldu.

İNGİLTERE'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Saldırının boyutuna dair en çarpıcı itiraf İngiltere Savunma Bakanı'ndan geldi. İngiliz askerlerinin hedef tahtasına oturtulduğunu belirten Bakan, binlerce personelin görev yaptığı Güney Kıbrıs'a tam iki adet füze fırlatıldığını resmen duyurdu. Açıklamada yer alan, "Füzeler ve İran insansız hava araçları, Bahreyn'deki bir üssümüzde kuvvetlerimizin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü" ifadeleri, bölgede kıl payı atlatılan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

KÖRFEZ'DE ABD ÜSLERİ ATEŞ ALTINDA

Akdeniz sularını ısındıran krizin arka planında ise dünden bu yana aralıksız süren geniş çaplı bir operasyon yatıyor. İran güçleri, kamikaze insansız hava araçları ve balistik füzelerle Ortadoğu'daki Amerikan varlığını her cepheden vurmaya devam ediyor. Eş zamanlı yürütülen saldırı dalgasında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri peş peşe hedef alındı. Bahreyn'de bulunan kritik ABD donanması üssünün vurulduğu bildirilirken, bölgedeki savaş ateşinin Alanya ve Akdeniz çanağına olası etkileri yakından izleniyor.