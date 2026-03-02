Turizm ve ticaretin kalbi Alanya'daki binlerce yatırımcının ve iş dünyasının da yakından takip ettiği piyasalarda, yeni haftanın ilk saatleri adeta kabusa dönüştü. Küresel ölçekte patlak veren savaş riski, Borsa İstanbul'da deprem etkisi yarattı. Cuma gününü yüzde 1,16'lık kayıpla 13.717,81 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 730,39 puanlık devasa bir kayıpla giriş yaptı. Yüzde 5,32 oranında değer yitiren endeks, açılışta 12.987,42 seviyelerine kadar çakıldı.

SEKTÖRLER KIRMIZIYA BOYANDI

Piyasalardaki yangın tüm sektörleri etkisi altına alırken, bankacılık endeksi yüzde 5,81 eridi, holdingler ise yüzde 7,04 değer kaybetti. Borsada işlem gören tüm sektör endeksleri güne ekside başlarken, en ağır darbeyi yüzde 9,08'lik tarihi çöküşle tekstil ve deri sektörü aldı.

ORTADOĞU'DAKİ ATEŞ ÇEMBERİ PİYASALARI YAKTI

Hafta sonu ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik başlattığı ağır hava harekatı ve ardından İran'ın bölgedeki üslere verdiği karşılık, çatışmaların uzun süre devam edeceği korkusunu tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın askeri komuta zincirinin yok edildiğini savunarak operasyonların tüm hedeflere ulaşılana dek süreceğini duyurması, risk algısını en üst seviyeye çıkardı. Artan jeopolitik gerilim, küresel piyasaların yanı sıra yerel ekonomilerde de endişeyle izleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİRENÇLİYİZ MESAJI

Yükselen tansiyonun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kritik bir açıklama geldi. Jeopolitik gelişmeleri mercek altına aldıklarını ve ekonomiye olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirten Şimşek, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere dayandığını ve her türlü şoka karşı dirençli olduklarının altını çizdi.

SPK'DAN PEŞ PEŞE FREN HAMLELERİ

Piyasadaki sert kan kaybının önüne geçmek isteyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) acil bir karar alarak, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerini cuma seans bitimine kadar tamamen yasakladı. Eş zamanlı olarak Borsa İstanbul AŞ de Pay Piyasası'ndaki emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1 seviyesinden 3:1'e çekti.

GÖZLER KRİTİK BÜYÜME RAKAMLARINDA

Yatırımcılar bir yandan savaşın yarattığı şoku atlatmaya çalışırken, diğer yandan bugün açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek büyüme verilerine odaklanmış durumda. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 19 ekonomist, Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Uzmanlar, BIST 100 endeksinde 12.500 ile 12.000 seviyelerinin kritik destek, 13.000 ve 13.500 puanın ise direnç noktaları olduğunu belirtiyor. Piyasanın yönü üzerinde, jeopolitik risklerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Avro Bölgesi ve ABD'den gelecek PMI verileri de belirleyici olacak.