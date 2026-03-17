Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Bu gelişme, Akdeniz hattında özellikle deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetlerini yakından ilgilendiriyor.

RÜZGÂR 75 KM/SAADE KADAR ÇIKACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 21 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AKDENİZ VE ALANYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Her ne kadar uyarı Kuzey Ege için yapılmış olsa da, denizlerdeki hava hareketleri zincirleme etki oluşturabiliyor. Alanya ve Antalya açıklarında özellikle küçük ölçekli balıkçılar ve turistik tekne işletmeleri, rüzgâr değişimlerini yakından takip ediyor.

Yetkililer, denize açılacak olanların güncel meteorolojik verileri kontrol etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle bahar aylarında ani rüzgâr geçişleri, Akdeniz’de de kısa süreli dalga artışlarına neden olabiliyor.

DENİZCİLERE UYARI

Fırtına süresince Kuzey Ege’de seyir halinde olan deniz araçlarının dikkatli olması istenirken, bölgedeki gelişmelerin diğer deniz alanları için de referans oluşturabileceği belirtiliyor. Deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetleri açısından risk oluşturabilecek bu tür hava olaylarında erken önlem alınması önem taşıyor.