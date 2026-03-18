Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında Romanya deplasmanında güçlü bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, CSO Voluntari 2005 karşısında 3-0’lık net bir galibiyet alarak finale yükseldi.

MAÇTA NET ÜSTÜNLÜK

Romanya’daki Sala Polivalenta’da oynanan karşılaşmada Galatasaray Daikin, baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Setleri 25-13, 25-10 ve 25-8 kazanan sarı-kırmızılılar, rakibine şans tanımadı.

Toplam 64 dakika süren mücadelede Galatasaray’ın hem hücum hem de savunmadaki dengeli oyunu dikkat çekti.

FİNALDE RAKİP BEKLENİYOR

Bu sonuçla Galatasaray Daikin, CEV Kupası finaline yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılıların finaldeki rakibi, Dresdner SC ile Reale Mutua Fenera Chieri'76 eşleşmesinin galibi olacak.