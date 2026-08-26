Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma Dönemi'nden Geç Antik Çağ'a uzanan 390 metre uzunluğundaki tarihi cadde ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında tamamlanan çalışmalar, antik kentin mimari dönüşümünü detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Bakanlık açıklamasına göre, Gymnasium'un kuzeybatı köşesi ile Doğu Kapısı arasında yer alan ve 'b Caddesi' olarak adlandırılan güzergahta önemli kalıntılara ulaşıldı. Milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen doğu-batı doğrultusundaki stoa yapısı ve çevresindeki mekanlar, dönemin şehir planlaması hakkında somut veriler sunuyor. Stoa üzerinde batıdan doğuya doğru Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olmak üzere üç anıtsal giriş tespit edildi.

HERAKLES KABARTMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ortaya çıkarılan yapılar arasında özellikle Herakles Kapısı, barındırdığı mimari detaylarla öne çıkıyor. Kapı üzerindeki kasetlerde Herakles'in On İki İşi'nin yanı sıra Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirleri yer alıyor. Milattan sonra 3'üncü yüzyıl başlarına ait bu kabartmaların, Geç Antik Çağ'da kapının inşası sırasında devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı belirlendi.

PİSKOPOSLUK SARAYI İLE DEĞİŞEN SİLUET

Tarihi caddenin mimari yapısı, milattan sonra 5'inci yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksinin inşa edilmesiyle büyük bir değişime uğradı. Bu dönemde stoaya açılan bazı girişler kapatılarak kuzey bölümünde yeni anıtsal kapılar eklendi ve cadde, kente gelenleri karşılayan gösterişli bir aksa dönüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Side'nin çok katmanlı tarihini korumaya ve geleceğe taşımaya devam ettiklerini aktardı. Bölgedeki bu tür kapsamlı arkeolojik keşiflerin, Antalya ve komşu ilçe Alanya'yı da içine alan Akdeniz kültür turizmi rotasına yönelik uluslararası ilgiyi daha da artırması bekleniyor.