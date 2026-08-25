ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan Clarence Jackson’ın yıllar önce satın aldığı piyango bileti, Amerikan piyango tarihinin en önemli “kaçırılan ikramiye” vakalarından birine dönüştü. Jackson, 13 Ekim 1995 tarihli çekiliş için “Quick Pick” yöntemiyle aldığı Lotto biletindeki kombinasyonlardan biriyle altı kazanan sayının tamamını eşleştirdi. Kazandığı büyük ikramiye 5,8 milyon dolardı ancak Jackson, elindeki biletin değerini zamanında fark edemedi.

KAZANAN BİLET UZUN SÜRE KONTROL EDİLMEDİ

O dönemde temizlik görevlisi olarak çalışan Jackson’ın yaşamında hasta babasının bakımı önemli bir yer tutuyordu. Babasının amfizem nedeniyle tedavi görmesi nedeniyle aile, uzun bir süre sağlık sorunlarıyla uğraştı. Jackson da daha sonra hukuki süreçte bu koşulları anlatarak, kazanan bileti zamanında kontrol edememesinin arkasında babasının sağlık durumunun bulunduğunu ifade etti.

Jackson’ın bileti için kritik tarih 13 Ekim 1996’ydı. Connecticut’taki kurallar uyarınca ikramiyenin çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde talep edilmesi gerekiyordu. Üstelik biletin arkasındaki şartlarda ödülün bir yıl içinde alınması gerektiği ve kazanan biletin yetkili çevrim içi satış noktalarından birine ya da piyango merkezine sunulabileceği belirtiliyordu. Jackson ise kazandığını ancak sürenin dolmak üzere olduğu sırada fark etti.

PAZAR GÜNÜ AYRINTISI MİLYONLARA MAL OLDU

Son günün pazar gününe denk gelmesi olayın seyrini değiştirdi. Piyango merkezinin kapalı olması nedeniyle işlemini gerçekleştiremeyeceğini düşünen Jackson, bileti kazandığı gün açık olan yetkili bir satış noktasında doğrulatabileceğini bilmiyordu. Connecticut yasama organının daha sonra hazırladığı resmi incelemelerde de son başvuru gününde eyalet genelindeki piyango terminallerinin çalışır durumda olduğu ve biletin yetkili satış noktalarından birinde doğrulanabileceği belirtildi.

Ertesi günün Columbus Day nedeniyle resmi tatil olması da süreci uzattı. Resmi kayıtlara göre Jackson ve avukatı kazanan bileti 16 Ekim 1996’da Connecticut Lottery’nin Newington’daki merkezine götürdü. Böylece talep, bir yıllık sürenin dolmasından üç gün sonra yapılmış oldu. Connecticut Lottery Corporation, süre aşımını gerekçe göstererek 5,8 milyon dolarlık ikramiyeyi ödemeyi reddetti.

ANLAŞMAZLIK MAHKEMEYE TAŞINDI

Jackson, piyango idaresinin kararının ardından hakkını hukuk yoluyla aradı. Davanın temelinde, kazanan bir piyango biletinin satın alınmasıyla taraflar arasında oluşan hukuki ilişkinin şartları bulunuyordu. Mahkeme, piyango bileti sahibinin yalnızca doğru numaralara sahip olmasının yeterli olmadığı; yürürlükteki kurallar ve bilete bağlı şartların da bu ilişkinin parçası olduğu sonucuna vardı. Bir yıllık başvuru süresine uyulmasını esaslı bir koşul olarak değerlendiren mahkeme, Connecticut Lottery Corporation lehine karar verdi.

VAKA EYALET MECLİSİNİN GÜNDEMİNE GİRDİ

Jackson’ın yaşadıkları mahkeme kararıyla gündemden düşmedi. Connecticut yasama organının resmi kayıtlarına göre ilerleyen yıllarda piyango ikramiyelerinin talep sürelerini değiştirmeyi veya son günün kurumların kapalı olduğu bir tarihe rastlaması durumunda ek süre tanımayı amaçlayan çok sayıda yasa tasarısı ve değişiklik önerisi gündeme getirildi. Bazı girişimler Temsilciler Meclisi aşamasında destek bulsa da Jackson’ın ikramiyeyi almasını sağlayacak nihai bir düzenlemeye dönüşmedi.

SÜRE SINIRI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Piyango sistemlerinde kazanan bileti elinde bulundurmak tek başına ödemenin yapılacağı anlamına gelmiyor. İkramiyenin, ilgili kurumun belirlediği süre ve yöntemlere uygun biçimde talep edilmesi gerekiyor. Süreler ve başvuru yöntemleri eyalete ve oyuna göre değişebildiğinden, kazananların bilet üzerindeki koşulları ve resmi piyango kuruluşunun güncel kurallarını kontrol etmesi önem taşıyor. Jackson vakası da bilet doğrulama ve son başvuru tarihinin, özellikle yüksek tutarlı ikramiyelerde ne kadar kritik olabileceğinin çarpıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ALINMAYAN İKRAMİYELER NE OLUYOR?

Bir piyango ikramiyesinin süresinde alınmaması, paranın süresiz biçimde kazanan adına bekletileceği anlamına gelmiyor. Connecticut’ta alınmayan ödüllerin nasıl değerlendirileceği eyalet mevzuatı ve piyango kurallarıyla düzenleniyor; bu kaynaklar devlet gelirlerine aktarılabiliyor, satışları artırmaya yönelik uygulamalarda kullanılabiliyor veya oyunların ödül yapısına geri dönebiliyor. Bu nedenle piyango bileti alan kişilerin çekiliş sonuçlarını gecikmeden kontrol etmesi, bileti güvenli biçimde saklaması ve ikramiye çıkması halinde resmi başvuru süresini beklemeden işlemleri başlatması gerekiyor.

YILLARCA TARTIŞILAN 5,8 MİLYON DOLARLIK BİLET

Clarence Jackson’ın hikâyesi, altı doğru sayıyı bilmenin bile her zaman milyonlarca dolarlık ödülü almaya yetmediğini gösteren sıra dışı bir hukuk ve piyango vakasına dönüştü. Jackson doğru kombinasyona sahipti ve kazanan bilet de elindeydi; ancak başvuru süresinin geçirilmesi nedeniyle 5,8 milyon dolarlık ikramiyeyi alamadı. Olayın ardından yıllarca süren hukuki ve siyasi girişimler ise piyango kurallarında son başvuru tarihlerinin nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin tartışmaları Connecticut gündeminde tuttu.