Alanya Kızılcaşehir Mahallesi'nde yer alan Oba Stadı, daha modern bir yapıya kavuşmak üzere bakıma alınıyor. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyurulan karara göre, tesisin kapsamlı onarımı için 11 Eylül 2026

Cuma günü saat 10.30'da ihale düzenlenecek.

İhale süreci, müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilecek olup teklifler yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kabul edilecek. Şartnameye göre ihaleye sadece yerli firmalar katılım sağlayabilecek.

YENİLEME 90 GÜN SÜRECEK

İhaleyi kazanan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasının ardından beş gün içinde yer teslimi yapılacak. Sarıkadıoğlu Caddesi üzerindeki betonarme binanın bakım ve onarımını kapsayan projenin, yer tesliminden itibaren 90 takvim günü içinde bitirilmesi öngörülüyor.

İHALEYE NASIL KATILIM SAĞLANACAK?

Sürece dahil olmak isteyen isteklilerin, ihale dokümanlarını EKAP üzerinden indirip e-imza ile onaylayarak belirtilen tarih ve saate kadar sisteme iletmeleri zorunlu tutuluyor. Bu kapsamlı yenileme çalışmasıyla, Alanya'nın önemli spor tesislerinden biri olan stadyumun fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve sporcular ile sporseverler için daha kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.