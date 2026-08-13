|T.C.
|ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|TAŞINMAZ KİRALAMA HİZMETİ
|Taşınmaz Kiralama İşi:
|Aşağıda adres ve bilgileri yazılı 2 adet dükkan ve 1 adet taşınmaz (sergi alanı), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, teklifler Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
|İdarenin
|(1) Adı
|: Antalya Kepez Belediye Başkanlığı
|(2) Adresi
|: Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Cad.No:4 Kepez/ANTALYA
|(3) Telefon
|: (242) 310 58 58 - Dahili: 1166
|(4) İhale Dokümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer
|: Gelirler Müdürlüğü Kiralama Servisi
|İhale Konusu Hizmet
|1. Adı
|: Taşınmaz Kiralama İşi
|a) Niteliği Türü ve Miktarı
|: 1 Adet Taşınmaz (Sergi Alanı)
|b) Taşınmazın Adresi
|: Fabrikalar Mah. Şehit Barış Akkabak Cad. 1241 Parsel Kepez/ANTALYA
|c) İşin Süresi
|: 30 Ay
|ç) İhale Tarihi ve Saati
|: 18.08.2026 14.10
|d) İhale Salonu
|: Encümen Toplantı Salonu
|e) Muhammen Bedeli
|: Aylık 400.000,00 TL+KDV
|f) Geçici Teminat Bedeli
|: 360.000,00 TL
|g) Şartname Bedeli
|: 10.000,00 TL
|.
|2. Adı
|: Dükkan Kiralama İşi
|a) Niteliği Türü ve Miktarı
|: 1 Adet Dükkan
|b) Taşınmazın Adresi
|: Teomanpaşa Mah. Mısır Çarşısı Z7 Nolu Dükkan
|c) İşin Süresi
|: 21 Ay (Ticari Faaliyette Bulunamaz.)
|ç) İhale Tarihi ve Saati
|: 18.08.2026 14.25
|d) İhale Salonu
|: Encümen Toplantı Salonu
|e) Muhammen Bedeli
|: Aylık 5.250,00 TL+KDV
|f) Geçici Teminat Bedeli
|: 11.025,00 TL
|g) Şartname Bedeli
|: 6.000,00 TL
|3. Adı
|: Dükkan Kiralama İşi
|a) Niteliği Türü ve Miktarı
|: 1 Adet Dükkan
|b) Taşınmazın Adresi
|: Teomanpaşa Mah. Mısır Çarşısı Z11 Nolu Dükkan
|c) İşin Süresi
|: 21 Ay (Ticari Faaliyette Bulunamaz.)
|ç) İhale Tarihi ve Saati
|: 18.08.2026 14.30
|d) İhale Salonu
|: Encümen Toplantı Salonu
|e) Muhammen Bedeli
|: Aylık 5.750,00 TL+KDV
|f) Geçici Teminat Bedeli
|: 12.075,00 TL
|g) Şartname Bedeli
|: 6.000,00 TL
|İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri
|GERÇEK KİŞİLERDEN;
|1) İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır)
|2) Kimlik Fotokopisi
|3) Geçici Teminat
|4) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı
|5) İhale Şartname Alındı Makbuzu
|6) İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi
|7) Noter Onaylı İmza Beyannamesi Aslı ya da Noter Onaylı Sureti
|8) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname
|9) Vekâleten Katılıyorsa Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi
|10) İş Ortaklığı Beyannamesi
|11) 2026 Yılı İçerisinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi veya Bağlı Bulunduğu Esnaf Odasından Alınmış Faaliyet Belgesi
|TÜZEL KİŞİLERDEN;
|1) İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır)
|2) Geçici Teminat
|3) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı
|4) İhale Şartname Alındı Makbuzu
|5) İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi
|6) Noter onaylı İmza Sirküleri Aslı ya da Noter Onaylı Sureti
|7) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname
|8) Vekâleten Katılıyorsa Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi
|9) İş Ortaklığı Beyannamesi
|10) 2026 Yılı İçerisinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
|11) Tüzel Kişiliğe Ait Son Durumu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı ya da Ticaret Odası Tarafından Onaylanmış Suretleri
|12) Dernek , Birlik ve Vakıflar İçin 10. ve 11. Maddeler Yerine İhaleye Katılmak Üzere Yetki Belgesi, Karar Defterinin ve Tüzüğünün Onaylı Suretleri
|İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını 17.08.2026 tarihi 17:00 saatine kadar Kepez Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.
#ilangovtr Basın No ILN02526888