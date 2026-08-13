T.C.

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA HİZMETİ

Taşınmaz Kiralama İşi:

Aşağıda adres ve bilgileri yazılı 2 adet dükkan ve 1 adet taşınmaz (sergi alanı), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, teklifler Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İdarenin

(1) Adı : Antalya Kepez Belediye Başkanlığı

(2) Adresi : Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Cad.No:4 Kepez/ANTALYA

(3) Telefon : (242) 310 58 58 - Dahili: 1166

(4) İhale Dokümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer : Gelirler Müdürlüğü Kiralama Servisi

İhale Konusu Hizmet

1. Adı : Taşınmaz Kiralama İşi

a) Niteliği Türü ve Miktarı : 1 Adet Taşınmaz (Sergi Alanı)

b) Taşınmazın Adresi : Fabrikalar Mah. Şehit Barış Akkabak Cad. 1241 Parsel Kepez/ANTALYA

c) İşin Süresi : 30 Ay

ç) İhale Tarihi ve Saati : 18.08.2026 14.10

d) İhale Salonu : Encümen Toplantı Salonu

e) Muhammen Bedeli : Aylık 400.000,00 TL+KDV

f) Geçici Teminat Bedeli : 360.000,00 TL

g) Şartname Bedeli : 10.000,00 TL

.

2. Adı : Dükkan Kiralama İşi

a) Niteliği Türü ve Miktarı : 1 Adet Dükkan

b) Taşınmazın Adresi : Teomanpaşa Mah. Mısır Çarşısı Z7 Nolu Dükkan

c) İşin Süresi : 21 Ay (Ticari Faaliyette Bulunamaz.)

ç) İhale Tarihi ve Saati : 18.08.2026 14.25

d) İhale Salonu : Encümen Toplantı Salonu

e) Muhammen Bedeli : Aylık 5.250,00 TL+KDV

f) Geçici Teminat Bedeli : 11.025,00 TL

g) Şartname Bedeli : 6.000,00 TL

3. Adı : Dükkan Kiralama İşi

a) Niteliği Türü ve Miktarı : 1 Adet Dükkan

b) Taşınmazın Adresi : Teomanpaşa Mah. Mısır Çarşısı Z11 Nolu Dükkan

c) İşin Süresi : 21 Ay (Ticari Faaliyette Bulunamaz.)

ç) İhale Tarihi ve Saati : 18.08.2026 14.30

d) İhale Salonu : Encümen Toplantı Salonu

e) Muhammen Bedeli : Aylık 5.750,00 TL+KDV

f) Geçici Teminat Bedeli : 12.075,00 TL

g) Şartname Bedeli : 6.000,00 TL

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

GERÇEK KİŞİLERDEN;

1) İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır)

2) Kimlik Fotokopisi

3) Geçici Teminat

4) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı

5) İhale Şartname Alındı Makbuzu

6) İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi

7) Noter Onaylı İmza Beyannamesi Aslı ya da Noter Onaylı Sureti

8) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname

9) Vekâleten Katılıyorsa Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi

10) İş Ortaklığı Beyannamesi

11) 2026 Yılı İçerisinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi veya Bağlı Bulunduğu Esnaf Odasından Alınmış Faaliyet Belgesi

TÜZEL KİŞİLERDEN;

1) İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır)

2) Geçici Teminat

3) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı

4) İhale Şartname Alındı Makbuzu

5) İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi

6) Noter onaylı İmza Sirküleri Aslı ya da Noter Onaylı Sureti

7) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname

8) Vekâleten Katılıyorsa Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi

9) İş Ortaklığı Beyannamesi

10) 2026 Yılı İçerisinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

11) Tüzel Kişiliğe Ait Son Durumu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı ya da Ticaret Odası Tarafından Onaylanmış Suretleri

12) Dernek , Birlik ve Vakıflar İçin 10. ve 11. Maddeler Yerine İhaleye Katılmak Üzere Yetki Belgesi, Karar Defterinin ve Tüzüğünün Onaylı Suretleri