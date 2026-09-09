Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, sokak hayvanlarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yerel yönetim ile mülki idare arasında koordinasyon sağlandı. Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ve Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, ilçedeki Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında tesisin mevcut durumu ve tedavi altındaki sokak hayvanlarının sağlık süreçleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı. Kurumların ortak hareket etmesinin önemine değinilen görüşmede, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Yerel yönetimler ile idari mülki amirliklerin sokak hayvanları konusunda geliştirdiği ortak stratejiler, hem çevre sağlığının korunmasında hem de hayvan refahının sürdürülebilirliğinde temel bir gereksinim olarak öne çıkıyor. Kaymakam Köse'nin aktardığı değerlendirmelere göre, belediyenin bu alandaki çalışmaları mülki idare tarafından yakından takip ediliyor ve ilerleyen dönemde de ilgili kurumlarla daima iş birliği içinde hareket edilmesi hedefleniyor.