Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi piyasalardaki son gelişmeleri ele almak amacıyla 17 Eylül saat 08.00'de bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek.

Alınan bu karar, yurt içi pay piyasalarında yaşanan belirgin düşüşün hemen ardından geldi. Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 oranında değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamlamıştı. Piyasaların kapanış verilerinin ardından gözler, sabah erken saatlerde yapılacak bu değerlendirme toplantısına çevrildi.

KOMİTE HANGİ KONULARI DEĞERLENDİRİYOR?

Sistemik risklerin izlenmesi ve finansal kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla faaliyet gösteren Finansal İstikrar Komitesi, piyasa oynaklığının arttığı dönemlerde makroekonomik dengeleri gözden geçiriyor. Borsada yaşanan sert günlük kayıpların ardından planlanan bu toplantıda, mevcut para politikası adımlarının piyasalara yansıması ve finansal güvenliği destekleyici olası makroihtiyati tedbirlerin masaya yatırılması öngörülüyor.