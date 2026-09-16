Akaryakıt piyasasından aktarılan son verilere göre, 17 Eylül Perşembe günü itibarıyla motorin fiyatlarına 4,68 TL tutarında zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte, motorinin litre fiyatı psikolojik sınır olan 100 lira bandını aşacak.

İstanbul'da halihazırda Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda ise 95,46 TL olan motorin litre fiyatları yeniden güncellenecek. Beklenen yüzde 4,90 oranındaki zammın pompaya yansımasıyla fiyatların Avrupa Yakası'nda 100,28 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 100,14 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

EKİM AYINDA YENİ ARTIŞ OLACAK MI?

Fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin sadece eylül ayı ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. 1 Ekim tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında 6 lira, Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamında ise 1 lira 20 kuruşluk ek vergi yansıtılması planlanıyor.

Toplamda 7 lira 20 kuruşu bulacak bu yeni vergi yükü, akaryakıt maliyetlerinde ardışık bir artış döngüsü yaratıyor. Vergi ve baz fiyat artışlarının kısa aralıklarla üst üste gelmesi, özellikle lojistik ve taşımacılık maliyetleri üzerinden genel tüketici fiyatlarına yansıma potansiyeli taşıyor.