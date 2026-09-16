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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Jandarma ekipleri yeni kazaların yaşanmaması amacıyla bölgede güvenlik önlemleri alırken, diğer ekipler de kaza yapan araçların bulunduğu alanda çalışma gerçekleştirdi.

Kazanın meydana geldiği sırada bölgede şiddetli kum fırtınasının etkili olduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle karayolunda görüş mesafesinin düşmesinin kazada etkili olduğu bildirildi.

Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde kazada 15 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İhbarın ardından AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Görüş mesafesinin azalmasının ardından karayolunda peş peşe araçların karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazaya 2 minibüsün de aralarında bulunduğu toplam 7 araç karıştı.

Aksaray-Konya Karayolu’nda etkili olan şiddetli kum fırtınası ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, 15 kişi yaralandı.

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