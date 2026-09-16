Aksaray-Konya Karayolu’nda etkili olan şiddetli kum fırtınası ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, 15 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya Karayolu’nun Konya istikametinde meydana geldi. Bölgede etkisini artıran kum fırtınası nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Görüş mesafesinin azalmasının ardından karayolunda peş peşe araçların karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazaya 2 minibüsün de aralarında bulunduğu toplam 7 araç karıştı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İhbarın ardından AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
15 KİŞİ YARALANDI
Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde kazada 15 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.
Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KUM FIRTINASI GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ
Kazanın meydana geldiği sırada bölgede şiddetli kum fırtınasının etkili olduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle karayolunda görüş mesafesinin düşmesinin kazada etkili olduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri yeni kazaların yaşanmaması amacıyla bölgede güvenlik önlemleri alırken, diğer ekipler de kaza yapan araçların bulunduğu alanda çalışma gerçekleştirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.