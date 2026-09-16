Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve ekonomideki son gelişmelere dair değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Şimşek'in gündeminde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren maaş artışları ve küresel krizlerin yurt içi enflasyona etkisi yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları ile emeklilerin gelirleri enflasyon karşısında korunacak. Şimşek, yeni dönemde yapılacak maaş zamlarının en az gerçekleşen enflasyon oranında olacağını bildirdi.

KÜRESEL KRİZLERİN ENFLASYONA ETKİSİ

Ekonomik tablodaki dış etkenlere de değinen Bakan Şimşek, küresel emtia fiyatlarındaki artışın Türkiye'yi doğrudan etkilediğini aktardı. Şimşek, devam eden savaş durumunun olmaması halinde mevcut enflasyon oranının günümüz itibarıyla en az 7 puan daha düşük seviyelerde seyredeceğini ifade etti. Türkiye'deki mevcut yüksek enflasyon ortamının, dış şokların etkisini oransal olarak daha fazla hissettirdiği belirtildi.

MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Memur ve emekli maaşlarına yansıyacak kesin zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak altı aylık enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Mevzuat gereği, memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak altı aylık enflasyon farkı doğrudan maaşlara yansıtılarak vatandaşların alım gücünün düşmesi engelleniyor.