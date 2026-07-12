Takımlarına destek vermek amacıyla Norveç bayrakları ve milli takım formalarıyla bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde karşılaşmayı takip etti. Maçın başlamasına kısa süre kala heyecanlarını daha da artıran Norveçliler, omuz omuza dizilerek ülkelerinin tribün kültüründe önemli bir yere sahip olan ve “kürek dansı” olarak bilinen gösteriyi gerçekleştirdi.

Taraftarların yere oturarak aynı anda öne ve arkaya doğru ritmik hareketler yaptığı, hep birlikte marşlar söylediği anlar çevredeki vatandaşlar ve diğer turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Bazı kişiler cep telefonlarıyla bu renkli anları kaydederken, Norveçli taraftarların oluşturduğu atmosfer Alanya’da adeta stat havası yaşanmasına neden oldu.

Dünya Kupası heyecanını kilometrelerce uzakta, tatil için geldikleri Alanya’da yaşayan Norveçli futbolseverler, maç boyunca takımlarının her atağında büyük heyecan yaşadı. Atılan golle birlikte sevinç çığlıkları yükselirken, kaçan pozisyonlarda ise taraftarların üzüntüsü yüzlerine yansıdı. Karşılaşmanın son düdüğüne kadar desteklerini sürdüren taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Büyük çekişmeye sahne olan çeyrek final karşılaşmasını İngiltere 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Norveç ise aldığı mağlubiyetin ardından Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etti. Maç sonucunun ardından kısa süreli üzüntü yaşayan Norveçli taraftarlar, yine de takımlarını alkışlayarak turnuva boyunca gösterdikleri mücadeleden dolayı destek verdi.

Alanya’da kaydedilen görüntülerde, Norveçli taraftarların hem Dünya Kupası heyecanı hem de renkli tribün kültürü objektiflere yansıdı. Taraftarların kürek dansı yaptığı anlar sosyal medyada da ilgi görürken, görüntüler Alanya’nın farklı ülkelerden gelen turistleri bir araya getiren renkli atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.