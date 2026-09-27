FENERBAHÇE, FIFA’nın resmi kayıtlarında 3 transfer dönemini kapsayan kayıt yasağı bulunan kulüpler arasında yer aldı. FIFA’ya göre bu tür yaptırımlar, kulübün yeni oyuncuları ulusal veya uluslararası düzeyde tescil etmesini engelliyor; ancak belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından FIFA yönetimi tarafından kaldırılabiliyor.

Sarı-lacivertli kulüp, yaptırımın geçici olduğunu ve dosyanın 2024 yılında Sevilla’dan transfer edilen Youssef En-Nesyri’nin bonservis ödemesiyle bağlantılı bulunduğunu duyurdu.

EN-NESYRİ 19,5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe’nin resmi mali kayıtlarında En-Nesyri için Sevilla’ya toplam 19,5 milyon euro transfer bedelinin 4 yıl içerisinde 8 taksitte ödeneceği belirtiliyor.

Kulübün açıklamasına göre söz konusu dosyada 30 Nisan 2026 tarihli taksitin gecikmesi üzerine Sevilla, FIFA nezdinde işlem başlattı. Fenerbahçe yönetimi, göreve geldikten sonra geciken ödemenin yapıldığını bildirdi.

KULÜP: YASAK GEÇİCİ

Fenerbahçe, FIFA dosyasında bir sonraki taksidin de ödenmesinin talep edildiğini ve ilgili ödemenin ardından bürokratik sürecin tamamlanmasıyla transfer yasağının kaldırılacağını açıkladı.

FIFA’nın düzenlemelerine göre kayıt yasağı, yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi gerekli şartların tamamlanmasının ardından idare tarafından kaldırılabiliyor.

Kulüp ayrıca geçmiş döneme ilişkin mali yükümlülüklerin ve mevcut tablonun Olağan Genel Kurul’da üyelerle paylaşılacağını duyurdu.