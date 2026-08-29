Trendyol 1. Lig’de İstanbulspor ile Fatih Karagümrük, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İstanbulspor Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. İstanbul’un iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek maç, ligin 4. haftasında oynanacak.

İKİ TAKIM FARKLI FORM GRAFİĞİYLE SAHAYA ÇIKIYOR

İstanbulspor, sezonun ilk üç haftasında istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-siyahlılar Bandırmaspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılırken, sahasında Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı. İstanbulspor son olarak Vanspor deplasmanında 3-2 kaybetti. Fatih Karagümrük ise Iğdır FK karşısındaki yenilginin ardından Ümraniyespor ve Bursaspor maçlarını 2-1 kazanarak İstanbul derbisine iki maçlık galibiyet serisiyle geliyor.

NECMİ KADIOĞLU STADYUMU EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Karşılaşma İstanbulspor’un iç saha maçlarını oynadığı Esenyurt’taki Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekip, sezonun ilk iç saha karşılaşmasında Bodrum FK ile berabere kalmasının ardından taraftarı önündeki ilk galibiyetini Fatih Karagümrük karşısında almaya çalışacak.

İSTANBUL DERBİSİNDE PUAN MÜCADELESİ

Fatih Karagümrük, ilk üç maç sonunda topladığı 6 puanla İstanbulspor’un önünde bulunuyor. Konuk ekip deplasmanda kazanarak üst sıralarla bağını korumayı hedeflerken İstanbulspor açısından mücadele, sezona yapılan sonuç anlamındaki olumsuz başlangıcın ardından çıkış yakalama fırsatı taşıyor. Ligin henüz ilk bölümünde olunması nedeniyle alınacak puanlar takımların ilerleyen haftalara daha güçlü girmesi açısından önem taşıyor.

SON RANDEVULARDA DENGE ÖNE ÇIKIYOR

İki İstanbul temsilcisi geçmiş sezonlarda da farklı lig organizasyonlarında karşı karşıya geldi. Son iki lig randevusunda taraflar birer galibiyet aldı. Fatih Karagümrük 30 Eylül 2024’te oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanırken, İstanbulspor 22 Şubat 2025’teki mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçlar, iki takım arasındaki rekabette son dönemde tek taraflı bir üstünlük oluşmadığını gösteriyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fatih Karagümrük karşılaşması 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Trendyol 1. Lig’in 4. haftasındaki mücadele beIN Sports 2 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak. Konyaspor - Kocaelispor maçının yayın bilgilerini de daha önce aktarmıştık. Karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarların ise stadyum girişlerinde kulüp ve bilet satış platformu tarafından açıklanan müsabaka kurallarına uyması gerekiyor.