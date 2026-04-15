Antalya Alanya'da düzenlenen çöp şiş yeme yarışması bu yıl da dikkat çekti. Yarışmada hedef net: 80 dakika içinde 600 çöp şiş tüketen yarışmacı 2 milyon 400 bin TL ödülün sahibi oluyor. Ancak bu zorlu hedefe bugüne kadar ulaşabilen kimse olmadı.

600 ÇÖP ŞİŞ ŞARTI KOLAY DEĞİL

Yarışma kurallarına göre katılımcılar, belirlenen süre içinde yüzlerce çöp şiş tüketmek zorunda. Daha düşük hedefleri tutturanlara da ödül var. Örneğin 75 dakikada 550 çöp şiş yiyen yarışmacılar sıfır kilometre otomobil ve telefon kazanabiliyor.

Rakamlar kulağa basit geliyor ama işin içine girince durum değişiyor. Birçok yarışmacı sonlara doğru ciddi şekilde zorlanıyor.

İSTANBUL’DAN GELDİ, SON ANDA ELENDİ

Yarışmaya İstanbul’dan katılan 33 yaşındaki Mustafa Hamkar, performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Yarışmaya 63 kilogram olarak başlayan Hamkar, 80 dakika sonunda 70 kilograma ulaştı.

Toplamda yaklaşık 500 çöp şiş tüketen yarışmacı, bitime kısa süre kala temposunu kaybetti. Son 30 dakikada zorlanan Hamkar, önündeki 40 çöp şişi bitiremeyince yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Bir noktadan sonra…

Durup nefeslendi, devam edemedi.

“NASİP DEĞİLMİŞ” DEDİ

Yarışma sonrası konuşan Hamkar, hedefe çok yaklaştığını ama sonunu getiremediğini söyledi. “Çok hızlı başladım ama sonunu getiremedim. Nasip değilmiş, bir daha deneyeceğim” ifadelerini kullandı.