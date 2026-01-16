Esgiler "Evlenmesi bi alaca guş emme geçinmesi zemeriile gış!" deller. Bana biboy evleniceg delaanlılar gelir, "Amat Emmi, senin gulan deligdir, ben evlenicen, anam, bobam gız bakıyoru. Ehdimal senin bildiin olursa bi zamet habar ediver" deller. Ben de onnara "Oolum, ende evlenme işi bayaaca bi alengirli iş, elli düşünücen, ölesiye geçiniceeni, yorulasıya araacaksın. Evlilik ayni kitab gibidir, kitabı sonuna gadar okucasan endee işe giriş" derin. Benim hindiyaadar hayılaca gız bulub everdiglerim oldu. Allah'a şükür bu vaktaadar "Sebeb olan, kebap olsun" deyen çıkmadı. Benim buluverdiklerim erig püsü gibi birbirine eyicemek yapışıllar, muhabbedleri dadlıca olur. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.