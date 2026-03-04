Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalar küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte sert yükselen altın fiyatları, kısa süreli bir geri çekilmenin ardından yeniden toparlandı. Dalgalı seyir, Alanya ve çevresinde düğün sezonuna hazırlanan vatandaşlardan kuyumcu esnafına kadar geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor.



KÜRESEL GERİLİM ALTINI HAREKETLENDİRDİ



Jeopolitik risklerin artmasıyla yatırımcılar yeniden altına yöneldi. Çarşamba günü spot altın yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak bir haftayı aşkın süredir görülen en düşük seviyeden uzaklaştı.



Saat 08.11 itibarıyla spot altın yüzde 1,2 yükselişle 5.169 dolar seviyesinde işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın aynı saatlerde yüzde 1,4 artışla 7.304 TL seviyesinden alıcı buldu.



ALANYA’DA KUYUMCULAR TEMKİNLİ



Altındaki ani iniş-çıkışlar, Alanya’da yatırım ve takı amaçlı alım yapacak vatandaşları kararsız bırakıyor. Özellikle yaz sezonunda artan düğünler nedeniyle çeyrek ve yarım altına talep yükselirken, fiyatlardaki oynaklık alış kararlarını doğrudan etkiliyor.



Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin seyrine göre altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, hem yatırımcıların hem de kuyumcu esnafının piyasayı anlık takip etmesini gerektiriyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN

Alış: 7.291,1720 TL

Satış: 7.292,6990 TL



ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.665,8800 TL

Satış: 11.923,5600 TL



CUMHURİYET ALTINI

Alış: 46.663,5000 TL

Satış: 47.548,4000 TL



TAM ALTIN

Alış: 48.191,00 TL

Satış: 48.897,00 TL



YARIM ALTIN

Alış: 23.286,06 TL

Satış: 23.873,92 TL



Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, özellikle Alanya, Antalya ve Manavgat’ta düğün sezonu öncesi altın almayı planlayanlar için kritik önem taşıyor. Küresel gelişmelerin yanı sıra dolar kurundaki seyir de iç piyasada belirleyici olmaya devam ediyor.





Kaynak: Haber Merkezi