Kızlarpınarı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında 07 BYU 051 plakalı otomobiliyle ilerleyen M.Ş.'yi polis şüphe üzerine durdurmak istedi. M.Ş., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı.

357 BİN 719 LİRA CEZA

Kısa süreki takibin ardından otomobil Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde durduruldu. Otomobildeki sürücü M.Ş. ve E.E., polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüye 'Polisin dur ikazına uymamak', 'Kırmızı ışık ihlali', 'Ters yönde araç kullanmak', 'Makas atmak', 'Muayenesiz ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 357 bin 719 lira ceza uygulandı.