Antalya Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu M.H. (5), yaşadıkları apartmanın 3’üncü katındaki balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

MAHMUTLAR'DA BALKONDAN DÜŞTÜ

Olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Küçük çocuk balkon kenarında oyun oynarken bir anda dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Çocuğun yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından küçük çocuk ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 5 yaşındaki M.H.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, apartmanlarda balkon güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini söylüyor. Özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde balkon korkuluklarının yükseltilmesi ve koruyucu ağ kullanılması gerektiğini dile getirenler var.

Bir komşu kısa bir cümle kurdu:

“Çocuk bir anda… düştü.”

Sonrası zaten siren sesi.