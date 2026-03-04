AK Parti tarafından Meclis’e sunulan yeni yasa teklifinde, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı sınırlandırılmak isteniyor. Teklifte ayrıca Darülaceze hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması da yer alıyor.

Sosyal politikalar alanında yeni düzenlemeler içeren kapsamlı bir yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşındı. AK Parti tarafından hazırlanan ve toplam 29 maddeden oluşan teklif, başta Sosyal Hizmetler Kanunu olmak üzere bazı yasalarda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklifin en çok tartışılan maddelerinden biri ise 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi oldu. Düzenleme, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı ve çevrim içi güvenliği artırmayı hedefliyor.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA SINIRI

Yasa teklifine göre 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi belirli kurallara bağlanacak. Bu kapsamda platformların yaş doğrulama sistemleri kurması ve çocukların hesap açmasını zorlaştıracak teknik önlemler getirmesi gündeme gelebilir.

Ancak uygulamanın nasıl denetleneceği, ebeveyn sorumluluğunun nasıl düzenleneceği ve platformlara hangi yükümlülüklerin getirileceği henüz netleşmiş değil. Bu detayların Meclis’te yapılacak komisyon ve genel kurul görüşmeleri sırasında şekillenmesi bekleniyor.

Birçok aile için bu konu zaten gündemdeydi. Telefonu çocuğun elinden almak kolay değil. Hele ki ortaokul çağındaki çocuklarda… İşte bu yüzden devletin getirmeyi düşündüğü 15 yaş altı sosyal medya kullanımını sınırlandıran yasa düzenlemesi tartışmaları şimdiden başladı.

DARÜLACEZE HİZMETLERİ TÜM YURDA YAYILACAK

Teklifte yalnızca dijital düzenleme yok. Sosyal hizmetler alanında da önemli değişiklikler öngörülüyor.

Buna göre Darülaceze Başkanlığı tarafından sunulan sosyal hizmetlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Düzenleme ile yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç bireylere yönelik bakım ve destek hizmetlerinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca Darülaceze’nin yurt dışında da faaliyet gösterebilmesine yönelik hukuki altyapının oluşturulması da teklif kapsamında yer alıyor.

SOSYAL HİZMETLER KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Meclis’e sunulan 29 maddelik yasa teklifi, Sosyal Hizmetler Kanunu başta olmak üzere çeşitli mevzuatlarda güncelleme yapılmasını içeriyor.

Düzenlemenin temel hedefleri arasında;

Çocukların dijital ortamda korunması

Yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin artırılması

Sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi

yer alıyor.

Teklifin yasalaşabilmesi için önce Meclis komisyonlarında görüşülmesi, ardından Genel Kurul’da kabul edilmesi gerekiyor. Sürecin ardından düzenlemenin nihai şekli ortaya çıkacak.

Kısacası… Sosyal medya konusu artık sadece ailelerin değil, devletin de gündeminde.