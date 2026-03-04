Alanya çarşısındaki motor gürültüsünü azaltmayı hedefleyen “Gürültüsüz Alanya” projesi gündeme geldi. Taslak aşamasındaki öneriye göre bazı bölgelerde paket servislerin elektrikli bisikletli kuryelerle yapılması planlanıyor.

ALANYA ÇARŞISINDA MOTOR SESİ TARİH Mİ OLUYOR?

Alanya’nın turistik merkezlerinde sık sık gündeme gelen motor gürültüsü ve egzoz yoğunluğu için yeni bir fikir konuşuluyor. “Gürültüsüz Alanya” adı verilen taslak proje kapsamında, özellikle dar çarşı sokaklarında yapılan paket servislerin elektrikli bisikletli kuryeler tarafından gerçekleştirilmesi öneriliyor. Henüz resmi karar aşamasına gelmeyen bu fikir, ilk etapta belirli bir bölgede pilot uygulama olarak denenebilir. Eğer uygulama başarılı olursa ilerleyen süreçte farklı turistik noktalara da yayılması gündeme gelebilir. Biraz da çarşının gündelik hali… Özellikle yaz aylarında akşam saatlerinde paket servis motosikletleri arka arkaya geçiyor. Gürültü artıyor. Turistler fotoğraf çekiyor, esnaf dükkân önünde sohbet ediyor ama o motor sesi bazen konuşmayı bile bastırıyor.

TURİSTİN HUZURU VE TEMİZ HAVA ÖN PLANDA

Projenin temel amacı, Alanya turistik çarşı bölgelerinde gürültü kirliliğini azaltmak ve aynı zamanda karbon emisyonunu düşürmek. Elektrikli bisikletli kurye modeli sayesinde hem egzoz dumanının azalması hem de çarşı içindeki trafik yoğunluğunun hafiflemesi hedefleniyor. Turizm bölgelerinde sessiz ve temiz ulaşımın tercih edilmesi, özellikle Avrupa’daki birçok şehirde uzun süredir uygulanan bir yöntem. Benzer bir modelin Alanya merkezde de denenmesi gündeme gelmiş durumda.

ESNAF İKİYE BÖLÜNDÜ

Taslak proje çarşı esnafı arasında farklı görüşler ortaya çıkardı. Bazı işletme sahipleri, özellikle turist yoğunluğunun olduğu sokaklarda daha sakin ve düzenli bir ortam oluşabileceğini savunuyor. Ancak bazı esnaf ise teslimat süresi, maliyet ve operasyon konularında soru işaretleri olduğunu dile getiriyor. Elektrikli bisiklet sistemine geçişin işletmeler için ek yatırım gerektirebileceği konuşuluyor. Bir esnafın söylediği kısa bir cümle aslında tartışmayı özetliyor: “Gürültü azalsın güzel ama paket de geç kalmasın…”

ŞİMDİLİK SADECE BİR TASLAK

“Gürültüsüz Alanya” projesi şu aşamada taslak ve öneri düzeyinde konuşuluyor. Yani Alanya merkezde motosikletlerin tamamen yasaklanmasına yönelik alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Olası uygulamanın önce kısıtlı bir pilot bölgede test edilmesi ve elde edilecek sonuçlara göre değerlendirilmesi bekleniyor.