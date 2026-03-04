Ortadoğu'daki sıcak çatışma ortamı Türkiye sınırlarına dayandı. İran topraklarından ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden doğrudan Türk hava sahasını hedef alan bir balistik füze, Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmış NATO savunma kalkanına takıldı. Tehdidin Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edilmesiyle saniyeler içinde devreye giren hava ve füze savunma sistemleri, devasa mühimmatı havada angaje ederek imha etti.

DÖRTYOL'A PARÇALAR DÜŞTÜ

Bölgede büyük bir gerilime sahne olan önleme operasyonunun ardından, havada infilak eden savunma füzesine ait kalıntılar Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan acil bilgilendirmede, şok etkisi yaratan olayda şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı resmi olarak doğrulandı.

ALANYA DA YAKINDAN İZLİYOR

Doğu Akdeniz sularında NATO unsurlarının devreye girdiği bu sıcak angajman, aynı denize kıyısı olan Alanya'da da kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Bölgesel güvenlik ve istikrarın turizm ile yerel ekonomi açısından hayati önem taşıdığı ilçede vatandaşlar, sınır hattındaki askeri hareketliliği ve olası yansımalarını yakından izliyor.

MSB'DEN ÇOK SERT UYARI

Kritik operasyonun hemen sonrasında kamuoyuna seslenen MSB, Türkiye'nin sınırlarını koruma iradesinin tavizsiz olduğunu vurguladı. Kimden gelirse gelsin her türlü hasmane girişime cevap verme hakkının saklı tutulduğunun altı çizilen sert açıklamada, bölgedeki tüm taraflara "çatışmaları büyütecek adımlardan kaçının" uyarısı yapıldı. Ankara, artan tansiyona karşı NATO ve müttefik ülkelerle diplomatik istişarelerin aralıksız sürdürüleceğini duyurdu.