Brent petrol fiyatındaki sert yükselişin ardından akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarından biri geliyor. Motorin litre fiyatı ilk kez 70 lira sınırını aşacak.

Orta Doğu’da artan gerilim ve petrol piyasalarındaki dalgalanma Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin merkezine taşıdı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Brent petrol fiyatı kısa sürede 70 dolar seviyesinden 80 doların üzerine çıktı. Bu gelişmenin ardından sektör kaynakları, 5 Mart Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla akaryakıta büyük bir zam beklendiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre motorine 12 lira 45 kuruş, benzine ise 3 lira 68 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Böylece motorin litre fiyatı Türkiye’de ilk kez 70 lira bandını aşmış olacak.

MOTORİN TARİHTE İLK KEZ 70 LİRAYI AŞIYOR

Zammın yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatları birçok şehirde rekor seviyelere ulaşacak. İstanbul Avrupa Yakası’nda 60,40 lira olan motorin fiyatı 72,85 liraya çıkacak. Hakkari gibi bazı illerde ise fiyatın 75 lirayı aşması bekleniyor.

Benzin fiyatı da önemli ölçüde artacak. İstanbul’da şu anda 58,40 lira seviyesinde olan benzin fiyatının 62 lira bandına yükselmesi öngörülüyor.

BİR GECE ÖNCEKİ ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ

Akaryakıt piyasasında dikkat çeken bir gelişme de bir gün önce yaşandı. Motorine 6 lira 70 kuruşluk zam yapılması beklenirken bu artış son anda iptal edildi. Ancak küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle yeni zam beklentisi daha yüksek seviyede yeniden gündeme geldi.

Enerji piyasası kaynaklarına göre artışın temel nedeni Brent petrol fiyatındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanma. Küresel enerji piyasasında yaşanan belirsizlikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ZAM TÜM SEKTÖRLERİ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, motorin fiyatındaki sert artışın özellikle nakliye sektörü, tarım ve lojistik maliyetleri üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Taşımacılık maliyetlerinin artması, gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok kalemde fiyat artışını beraberinde getirebilir.

Bir başka ifadeyle, akaryakıt fiyatındaki yükseliş sadece araç sahiplerini değil, market raflarından kargo ücretlerine kadar günlük hayatın pek çok alanını etkileyebilir.

Ve açıkçası… bu zam gelirse. Yollarda, özellikle uzun yol yapanlar için depo doldurmak artık bambaşka bir hesap işi olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 TL

Motorin: 60,40 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 TL

Motorin: 60,24 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 61,50 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 59,62 TL

Motorin: 61,77 TL

LPG: 30,09 TL