Alanya’da 45 yıldır esnaflık yapan Cangül Uysal, İskele Caddesi’nde bulunan dükkânında geçmişi yaşatmaya devam ediyor. Halı ve kilim tamirciliğiyle başladığı meslek hayatını bakır, gümüş ve nostaljik eşyalar satarak sürdürüyor. İş yerinde geçmiş dönemlere ait birçok eşya bulunduğunu belirten Uysal, dükkânında 200 yıllık gelinlikten antika radyolara, çanlardan ibriklere kadar pek çok eski parçanın yer aldığını söyledi. Özellikle turistler olmak üzere vatandaşların nostaljik parçalara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Uysal, yabancıların dükkân için sık sık “Burası müze gibi” yorumunda bulunduğunu belirterek, “Bir şey almasalar bile bu sözler beni mutlu etmeye yetiyor” dedi.

‘DÜKKANDA GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAŞIYAN EŞYALAR BULUNUYOR’

45 yıldır halı ve kilim tamirciliği yaptığını, daha sonra nostaljik eşyalar satmaya başladığını belirten Cangül Uysal, “Ankaralıyım, buraya geleli 45 sene oldu. 45 yıldır kilim ve halı tamirciliği yapıyorum. Zamanla halıcılığı bırakıp bakır, gümüş ve nostaljik eşyalar satmaya başladık. Daha sonra da bu dükkânı açtık. Dükkânımızda eski eşyalar var; turistler buraya girdiklerinde ‘Burası müze gibi’ diyorlar. Gerçekten de geçmişin izlerini taşıyan pek çok parça bulunuyor. Vatandaşlar eski ibriklere, kilitlere ve heykellere çok değer veriyorlar. Yabancılar en çok çanların meşhur olduğunu söylüyor. Dükkânımız yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor” diye konuştu.

‘ASIRLIK GELİNLİK İLGİ ODAĞI OLUYOR’

Dükkânda hangi eşyaların bulunduğunu anlatan Uysal, “Dükkânımızda eski bıçaklar, çarıklar, tablolar, bakır cezveler, süs sinileri, sandık eşyaları, ibrikler, eski zamanlardan kalma kaşık ve çatallar var. Ayrıca radyolar, kameralar, kilimler, dikiş makineleri, saatler ve çanlar var. İnsanlar bu eşyaları bize getiriyor, biz de onları değerlendirip satışa sunuyoruz. Ayrıca kaynanamdan kalma 200 yıllık bir gelinliğim de mevcut; o da dükkânımızın en kıymetli parçalarından biri. Doğal taşlar ve gümüş takılar da dükkânımızda yer alıyor” ifadelerini kullandı.

‘DÜKKÂNIN GEÇMİŞE GÖTÜRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORLAR’

Vatandaşların bir şey almasalar bile çok ilgi gösterdiğini söyleyen Uysal, “Çoğu kişi dükkânın insanı geçmişe götürdüğünü söylüyor. ‘Çok güzel kokuyor, rahatlatıcı bir havası var’ diyenler oluyor. Dükkân hakkında çok güzel sözler duyuyorum. Bir şey almasalar bile bu sözler beni mutlu etmeye yetiyor” dedi. (Hatice NERGİZ)