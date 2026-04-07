Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. 7 Nisan 2026 günü euro kuru, günün ilk yarısında yukarı yönlü bir seyir izledi. Öğle saatlerinde 51,6599 TL seviyesine ulaşan euro, yatırımcıların yakın takibinde.

GÜNCEL EURO KURU

Serbest piyasada saat 12:20 itibarıyla son durum şöyle:

Euro alış: 51,6522 TL

Euro satış: 51,6599 TL

Euro/TL kuru günlük bazda yüzde 0,33 oranında yükseliş gösterdi. Gün içindeki sınırlı artış dikkat çekiyor.

KÜRESEL VE YEREL ETKİLER BELİRLEYİCİ

Euro kurunun seyrinde küresel piyasalardaki gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarına yönelik beklentiler ve döviz talebi, fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor.

Yurt içinde ise enflasyon, faiz politikaları ve ekonomik veriler, döviz kurlarındaki hareketi doğrudan etkiliyor.