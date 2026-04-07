Alanya Belediye Meclisi’nde yapılan seçimlerle şehir yönetiminde söz sahibi olacak komisyon üyeleri netleşti. Tüm listeler oy birliğiyle kabul edildi.

Alanya Belediye Meclisi komisyon üyeleri seçimi 2026 kapsamında yapılan toplantıda, belediyenin farklı alanlardaki çalışmalarını yürütecek komisyonlar yeniden şekillendi. Mecliste gerçekleştirilen oylamalarda, siyasi parti gruplarının temsili gözetilerek hazırlanan listeler oy birliğiyle kabul edildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BELİRLENDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu’na Engin Alataş, İrem Yunusoğlu Ali Yardım, Hüseyin Güney ve Alper Birer seçildi. Komisyon, belediyenin mali yapısını ve bütçe planlamasını doğrudan etkileyecek kararlar alacak.

İMAR VE KENT KOMİSYONLARI DİKKAT ÇEKTİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda Hasan Can Kamburoğlu, Haydar Uyar, Mahmut Köse, Ayşe Yakar Anılgan ve Alaaddin Işık yer aldı. Aynı şekilde Kent Estetik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları da benzer isimlerle oluşturuldu. Bu komisyonların kararları, özellikle Alanya’da imar planları ve yeni projeler açısından belirleyici olacak.

Şehirde son dönemde artan yapılaşma tartışmaları düşünüldüğünde… bu komisyonların alacağı kararlar doğrudan vatandaşın yaşamını etkileyecek gibi duruyor.

SOSYAL, TARIM VE TURİZM KOMİSYONLARI OLUŞTU

Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu’nda Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz, Ali Taşlı, Kayhan Balta ve Muammer Özbudak görev aldı.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nda ise Nazmi Zavlak, Ali Taşlı, Mustafa Eroğlu, Hüseyin Güney ve Kenan Ersoy yer aldı. Bu komisyon, özellikle Alanya’da çiftçi destekleri ve su politikaları açısından kritik rol üstlenecek.

Kültür ve Turizm Komisyonu’na Ahmet Top, Ayhan Doğru, Asrın Ateşoğlu, Abdullah Öztürk ve Kenan Ersoy seçildi. Turizm sezonu öncesi alınacak kararlar merak ediliyor.

DİĞER KOMİSYONLAR DA TAMAMLANDI

Esnaf ve Ticaret Komisyonu, Numarataj Komisyonu ve isim verme komisyonları da belirlenirken, şehir düzeni ve ticari hayatı ilgilendiren birçok başlık bu ekiplerin sorumluluğunda olacak.

Bir de şu var… çoğu isim birden fazla komisyonda yer aldı. Bu durum meclis içinde yük dağılımı tartışmalarını da beraberinde getirebilir gibi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: SERVET ÜNLÜ LİSTELERDE YER ALMADI

Geçtiğimiz yıl bazı komisyonlarda görev alan Servet Ünlü, bu yıl sağlık durumu nedeniyle İmar ve Bayındırlık ile Kentsel Dönüşüm Komisyonları’nda yer almadı.

Komisyonların önümüzdeki süreçte alacağı kararlar, Alanya’nın şehirleşme, ekonomi ve sosyal yapısını doğrudan etkileyecek. Özellikle yaz sezonu yaklaşırken…