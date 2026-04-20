KARŞILAŞMANIN ilk düdüğüyle birlikte iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, orta saha mücadelesi ön plana çıktı. Ev sahibi Eskişehirspor taraftarının yoğun desteğini arkasına alırken, Alanya 1221 FSK ise disiplinli savunmasıyla rakibine geçit vermemeye çalıştı. İlk 45 dakikada yakalanan fırsatlar değerlendirilemeyince devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

GOL İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısında tempo giderek artarken, iki ekip de gol için risk almaya başladı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Akın Akman, attığı golle Eskişehirspor'u öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

ALANYA 1221 FSK HEDEFİNE ULAŞTI

Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü her ne kadar sezonu mağlubiyetle kapatsa da, genel performansıyla hedefini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, 30 haftalık lig maratonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak toplamda 38 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi.

GELECEK SEZON İÇİN UMUT VERDİ

Sezon boyunca genç ve mücadeleci kadrosuyla dikkat çeken Alanya temsilcisi, zaman zaman ortaya koyduğu etkili futbolla gelecek adına umut verdi. Yönetim ve teknik heyetin, yeni sezonda daha iddialı bir kadro yapılanmasıyla üst sıraları hedeflemesi bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU