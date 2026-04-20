Alanya’da tarihi bir mekânda sahnelenerek kısa sürede geniş yankı uyandıran proje, turne kapsamında farklı şehirlerde izleyiciyle buluşmayı sürdürürken, her sahnesinde izleyenlere güçlü bir duygusal deneyim sunuyor.

1924–1935 yılları arasındaki mübadele döneminden ilham alınarak hazırlanan eser, tarihsel bir kırılma noktasını bireysel hikâyeler üzerinden sahneye taşıyor. Beş farklı sanatçının eş zamanlı olarak sahnelediği ve her biri yaklaşık 10 dakika süren monologlardan oluşan oyun, klasik tiyatro anlayışının dışına çıkan yapısıyla öne çıkıyor. İzleyiciyi sahnenin bir parçası haline getiren bu özgün format, seyirciyle oyuncu arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak daha samimi ve etkileyici bir anlatım sunuyor.

İlk kez Alanya’da, tarihi dokusuyla dikkat çeken özel bir müze evde sahnelenen proje, mekânın atmosferiyle bütünleşerek izleyicilere yalnızca bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda tarihsel bir yolculuk deneyimi yaşattı. Prömiyer gösterimlerinin ardından yoğun talep gören ekip, bu ilgiyi farklı şehirlere taşımak amacıyla turne programını hayata geçirdi.

İstanbul’da gerçekleştirilen gösterimlerde de aynı konsept korunurken, izleyicilerin oyuna olan ilgisi dikkat çekti. Sanatseverler, farklı karakterlerin hikâyeleri aracılığıyla mübadele döneminin insan yaşamı üzerindeki etkilerini yakından hissetme fırsatı buldu. Oyunun sade ama çarpıcı anlatımı, güçlü oyunculuk performanslarıyla birleşerek izleyenlerden tam not aldı.

Projenin yaratıcısı Ahmet Sami Özbudak, Monologlar Müzesi’nin yalnızca bir tiyatro oyunu olmadığını, aynı zamanda geçmişle bugün arasında bir bağ kurmayı amaçlayan bir hafıza çalışması olduğunu vurguluyor. Özbudak, farklı şehirlerde sahnelenecek yeni gösterimlerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Alanya’da sanat hayatına yeni bir soluk getiren proje, İstanbul’un ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinde de sahnelenmeye hazırlanıyor. Monologlar Müzesi - Alanya, hem içerdiği tarihsel derinlik hem de yenilikçi sahneleme diliyle tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam edecek.