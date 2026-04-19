TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun en kritik haftalarından birinde sahaya çıkan Bursaspor, kendi evinde ağırladığı Somaspor karşısında net bir galibiyet alarak şampiyonluğunu ilan etti. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip 5-1 kazandı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor, 11. dakikada Emir Kaan Gültekin ile öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip; 51. dakikada Eyüp Akcan, 65. dakikada rakip oyuncu Emre Sağlık’ın kendi kalesine attığı gol ve 69. dakikada Ertuğrul Furat ile farkı açtı. 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emir Kaan Gültekin skoru perçinledi.

Somaspor’un tek golü ise 85. dakikada Namık Barış Çelik’ten geldi.

ŞAMPİYONLUK RESMEN GELDİ

Bu galibiyetle birlikte Bursaspor, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve yeniden 1. Lig’e yükseldi. Taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşarken, tribünlerde uzun süre kutlama coşkusu devam etti.

KUTLAMALAR ERTELENDİ

Ancak kulüp yönetimi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları nedeniyle planlanan şampiyonluk kutlamalarını erteleme kararı aldı. Bu karar, kamuoyunda saygıyla karşılandı.

TRİBÜNLERDE KOREOGRAFİ ŞOV

Karşılaşmayı 45 binin üzerinde taraftar tribünden takip etti. Bursaspor taraftarı, yaklaşık 40 bin kartonla hazırlanan koreografi ile görsel bir şölene imza attı. Koreografide kulübün farklı liglerde kazandığı şampiyonluk kupaları yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ MÜZİK PERFORMANSI

Mücadele öncesinde sahne alan besteci Gökhan Kırdar, seslendirdiği “Cendere” parçasıyla tribünleri coşturdu. Atmosfer, maç öncesinden itibaren büyük bir final havasına büründü.