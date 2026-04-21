SOSYAL medyada hızla yayılan "chia tohumu suyu" trendi, özellikle şişkinlik ve kilo verme vaadiyle gündemde. Ancak uzmanlara göre bu mucize iddialar gerçeği tam yansıtmıyor.

ŞİŞKİNLİĞE İYİ GELİR Mİ?

Chia tohumları suyla birleştiğinde jel kıvamına gelerek sindirimi yavaşlatabiliyor ve bağırsak hareketlerini destekliyor. Ancak bu durumun anında şişkinliği ortadan kaldırdığına dair net bir kanıt bulunmuyor.

TOK TUTABİLİR AMA MUCİZE DEĞİL

Uzmanlar, chia tohumlarının lif açısından zengin olduğu için tokluk hissini artırabileceğini belirtiyor. Ancak tek başına kilo verdiren bir çözüm olmadığı ve sağlıksız yaşam tarzını telafi edemeyeceği vurgulanıyor.

FAZLASI TERS TEPER

Özellikle yüksek life alışık olmayan kişilerde fazla tüketimin şişkinliği artırabileceği belirtilirken, kontrollü ve dengeli tüketim öneriliyor.