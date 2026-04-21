Sabah saatlerinden itibaren başlayan sürpriz programda, ilk kutlama kulüp çevresindeki yakın isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gün içinde farklı mekanlarda devam eden organizasyonlarda Çavuşoğlu’na sürpriz pastalar hazırlanırken, dostlarıyla bol bol sohbet etme imkânı buldu. Kutlamalara katılanlar, başkanla birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Doğum günü programının en renkli anları ise çocuklarla bir araya geldiği bölümde yaşandı. Miniklerle birlikte pasta kesen ve onlarla yakından ilgilenen Çavuşoğlu, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sıcak ve samimi görüntülerin ortaya çıktığı bu anlarda başkanın neşeli tavırları dikkat çekti. Çocuklarla tek tek sohbet eden ve fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, günün en anlamlı anlarını bu buluşmada yaşadı.

Kutlamalara katılan yakın dostları ve sevenleri, Çavuşoğlu’nun Alanyaspor’a ve kente yaptığı katkılara vurgu yaparak iyi dileklerini iletti. Gün boyunca süren etkinliklerde birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, doğum günü kutlaması adeta bir buluşma havasında geçti.

Yoğun ilgi karşısında duygulanan Başkan Hasan Çavuşoğlu ise kendisini unutmayan herkese teşekkür ederek, “Beni bu güzel günde yalnız bırakmayan tüm dostlarıma ve sevenlerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu sevgi ve destek bizlere güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren kutlamalar, akşam saatlerinde yapılan son organizasyonla sona ererken, bu anlamlı gün hem Çavuşoğlu hem de yakın çevresi için uzun süre unutulmayacak anılar arasında yerini aldı.