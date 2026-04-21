Koşar, Next Level Illusion’da gerçekleşen Rafet El Roman konserinde sevgilisi Sinem Balcı’ya evlilik teklifi yaptı. Müziğin ve coşkunun zirve yaptığı gecede gerçekleşen sürpriz teklif, hem çift için hem de konser alanındaki izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Konserin ilerleyen dakikalarında sahne önüne gelen Koşar, kalabalığın şaşkın bakışları arasında diz çökerek yüzüğü çıkardı. O anlarda konser alanında büyük bir heyecan yaşanırken, Sinem Balcı’nın aldığı sürpriz karşısındaki duygusal anları dikkat çekti. Balcı’nın “evet” yanıtı vermesiyle birlikte alanda alkışlar yükseldi, izleyiciler bu özel ana tanıklık etmenin coşkusunu yaşadı.

Çiftin bu anlamlı anı, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. Konser atmosferinin romantik bir hikâyeye dönüşmesi, geceye katılanlar tarafından uzun süre konuşulacak anılar arasında yerini aldı. Koşar ve Balcı çifti, mutluluklarını çevresindekilerle paylaşırken, sahnede yaşanan bu sürpriz teklif geceye damga vurdu.

Duygu dolu anların yaşandığı gecede çiftin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken, dostları ve izleyiciler de alkışlarla bu anı destekledi. Eğlence ve romantizmin bir araya geldiği bu özel an, hem çift hem de konsere katılanlar için hafızalarda yer eden bir hatıra olarak kaydedildi.