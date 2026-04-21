Romantik anlara sahne olan sürpriz teklif, çiftin yakın çevresinde büyük sevinç ve heyecan yarattı. Özenle planlanan organizasyonda duygusal anlar yaşanırken, Demirel’in “evet” yanıtıyla birlikte mutluluk dolu anlar alkışlarla taçlandı.

Evlilik teklifinin ardından genç çift, aile arasında düzenlenen sade ve samimi bir törenle nişanlandı. Yakın aile üyeleri ve dostlarının katıldığı organizasyonda sıcak ve içten bir atmosfer hâkim oldu. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, sevdikleri bu özel anlara tanıklık ederek onların heyecanına ortak oldu.

Nişan töreninde geleneksel detaylar da ön plandaydı. Yüzüklerin takılmasının ardından aile büyükleri çifte iyi dileklerini iletirken, davetliler de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecede zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, neşeli sohbetler ve tebessümler organizasyona damga vurdu.

Zeren ve Demirel çifti, bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, yeni hayatlarına sevdiklerinin desteğiyle adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Dostlarının iyi dilekleriyle nişanlanan çift, tebrikleri kabul ederken, birlikte kuracakları gelecek için de ilk adımı atmış oldu.

Mutluluklarıyla dikkat çeken genç çiftin, önümüzdeki süreçte düğün hazırlıklarına başlaması beklenirken, bu özel gün hem kendileri hem de yakın çevreleri için unutulmaz anılar arasında yerini aldı.