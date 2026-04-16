TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 13-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası ile 14 Nisan Salı sabahı Alanya'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında başlayan şampiyona, 15 Nisan'da gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası ile sona erdi. Ev sahibi takım ALKÜ, elde ettiği derecelerle podyumdaki yerini koruyarak üstün bir başarı elde etti. Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası etabında ALKÜ bireysel kadınlarda ikincilik, bireysel erkeklerde üçüncülük elde ederken, erkek takımı kategorisinde ALKÜ Erkek Bisiklet Takımı ikincilik elde etti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Alanya Kızılalan mevkiinde saat 11.30'da başlayan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nın başlangıç noktasında yarışçılar hazır oldu. Heyecan dolu yarışın başlamasıyla birlikte sporcular performanslarını ortaya koydu. Kadın ve erkek olarak kıyasıya süren iki farklı kategoride yapılan yarışta şampiyonlar belli oldu. Erkekler bireyselde; Selçuk Üniversitesi'nden Emre Yuca birinci, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Serdar Kara ikinci, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden Ayberk Güngör üçüncü oldu. Erkekler takım klasmanında ise; Dokuz Eylül Üniversitesi Erkek Bisiklet Takımı birinci, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erkek Bisiklet Takımı ikinci, Selçuk Üniversitesi Erkek Bisiklet Takımı da üçüncülük elde etti. Kadınlar bireyselde ise; Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Tuğçe Bitirim birinci, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden Sevim Gerçek ikinci, Selçuk Üniversitesi'nden Ayça Erdoğan üçüncü oldu. Kadın takım klasmanında da; Aksaray Üniversitesi Kadın Bisiklet Takımı birincilik, Akdeniz Üniversitesi Kadın Bisiklet Takımı ikincilik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ise üçüncülük elde etme başarısı gösterdi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN TAKIMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası kapsamında katılım gösteren takımlara teşekkür eden ALKÜ Rektrörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak, ÜNİLİG Yol ve Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Ülkemizin dört bir yanından gelerek bu güzel organizasyona katılan tüm üniversitelerimize ve sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Fair-play ruhu içinde, yüksek performans ve azimle mücadele eden tüm sporcularımız bizlere bu sporun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Dereceye giren takımlarımızı ve sporcularımızı içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür organizasyonlarla hem sporun hem de üniversiteler arası dayanışmanın güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.