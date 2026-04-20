ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Turnuvası, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde yapıldı. Plaj voleybolu yaz sezonunun açılış turnuvası olma özelliği taşıyan organizasyon, 64 takım ve 128 sporcuya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yanı sıra Estonya, Belarus, Rusya, Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkeden turnuvaya katılan sporcular, 3 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verdiler ve unutulmaz karşılaşmalara imza attılar.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Turnuvanın final gününe; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Belediye Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın, Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Başkanı Eray Erdem, Belediye Meclis Üyeleri ile federasyon yetkilileri katıldı. Nefes kesen final karşılaşmalarının ardından kadınlarda Adelya Akhmetova ve Anna Değirmenci şampiyonluk ipini göğüslerken, erkeklerde ise Sacit Kurt ve Tuna İmdat şampiyonluğa ulaştı. Dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"BAŞARILI BİR ORGANİZASYON DÜZENLEDİK"

Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, turnuvayı değerlendirerek, "Böylesine bir organizasyonu başarıyla tamamladığımız için çok gururluyuz. Alanya olarak spor turizmi vizyonu ile yola çıktık. Kum, deniz ve güneş turizminin yanına spor turizmini ekleyerek kentimize yeni bir ivme kazandırmak istedik. Bu amaçlarla geçen sene bu tesisi hayata geçirdik. Bu tesisi yaparken; otel sahipleri, işletme sahipleri, inşaat firmaları, hepsi yanımızda oldu. Onların destekleri bizler için çok önemliydi. Başarılı bir organizasyon yaptık ve bu sene 24 tane ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlemek için yola çıktık. Sezon öncesi böyle bir etkinliğe kalkışmak zordu. Şimdi diğer organizasyonlar için sezona hazırız. Bundan sonra 9-11 Mayıs tarihlerinde yapacağımız Kızılkule Kupası için hazırlanacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.