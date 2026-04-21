Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılar sonrası Alanya’da sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar incelemeye alındı. Destek içerdiği öne sürülen paylaşımlar nedeniyle 1 kişi tutuklandı.

PAYLAŞIMLAR TAKİBE ALINDI

Türkiye’nin gündemine oturan okul saldırıları sonrası güvenlik birimleri harekete geçti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları mercek altına aldı.

DESTEK İÇERİKLİ PAYLAŞIM İDDİASI

Yapılan incelemelerde, 54 yaşındaki H.A.’nın sanal medya hesabından, Şanlıurfa Siverek’teki lise saldırısı ile Kahramanmaraş’taki okul saldırısına destek içerdiği öne sürülen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA

Şüpheli H.A., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Yetkililer, benzer içeriklere yönelik dijital incelemelerin sürdüğünü belirtirken, kamu düzenini tehdit eden paylaşımlara karşı sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.