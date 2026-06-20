Hannover'deki değerlendirmesinde Avrupa'nın en büyük turizm grubu TUI, yaz sezonu rezervasyonlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. TUI CEO'su Sebastian Ebel'in açıklamasına göre, Türkiye, Mısır ve Kıbrıs'a yönelik talepler şu an için geçen yılın gerisinde kalırken, tatilcilerin rotası İspanya, Balear Adaları, Kanarya Adaları ve Yunanistan'a kaydı.

Ortadoğu'daki gerilimler ve bölgedeki savaş durumu, Avrupalı turistlerin seyahat tercihlerini doğrudan etkiledi. Şirket verilerine göre bu yaz tatil planlayan tüketicilerin yaklaşık yarısı henüz rezervasyon yaptırmadı. Beklentiler, yaz aylarında güçlü bir son dakika rezervasyon dalgası yaşanacağı yönünde şekilleniyor.

TUI'NİN MALİ TABLOSU VE BEKLENTİLER

Şirketin Hannover'deki merkezinden aktarılan bilgilere göre, mart sonunda biten mali yılın ilk yarısında gelirler 8,56 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel faaliyet zararı ise yaklaşık yüzde 25 azalarak 116 milyon euroya geriledi. Kış sezonunda TUI ile seyahat eden müşteri sayısı 12,8 milyon kişiye ulaşarak geçen yılın verilerini geride bıraktı.

İran savaşının TUI bilançosuna olumsuz etkisi, Basra Körfezi'ndeki gemi turlarının iptali ve tahliye operasyonları nedeniyle yaklaşık 40 milyon euro oldu. Jamaika'yı vuran Melissa Kasırgası ise 5 milyon euroluk ek maliyet yarattı. Tüm bu gelişmelere rağmen şirket, 2025/26 mali yılı için düzeltilmiş faaliyet kârı beklentisini 1,1 milyar euro ile 1,4 milyar euro arasında korudu.

UÇAK BİLETLERİNDE FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR MU?

TUI yönetimi, artan yakıt maliyetlerinin orta vadede hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarına yansıyabileceğini bildirdi. Ancak bu artışların yüzde 10-20 gibi yüksek oranlarda değil, sadece yüzde 2-3 bandında kalması öngörülüyor. Güncel yaz sezonu satış gelirlerinin geçen yılın yüzde 7 altında olduğu, ortalama tatil fiyatlarının ise büyük ölçüde aynı kaldığı ifade edildi. Özel kampanyalarla talebin düşük olduğu destinasyonların desteklenmesi planlanıyor.

TÜRKİYE VERİLERİ BÖLGE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

TUI'nin Türkiye rezervasyonlarındaki zayıf seyir açıklaması, Akdeniz çanağındaki en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da da yakından takip ediliyor. Avrupalı turistlerin henüz rezervasyon yaptırmayan yüzde 50'lik kesiminin son dakika kampanyalarına yönelmesi ihtimali, bölge otelcileri için muhtemel bir toparlanma fırsatı sunuyor. Şirketin uygulayacağı fiyat avantajlarının devreye girmesiyle Türkiye talebinin yaz aylarında yeniden ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.